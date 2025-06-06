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شلال بلالين نازل من السما، أجواء فرحة وسعادة بالغربية بعد صلاة عيد الأضحى (فيديو)

بلالين نازلة من السما..
بلالين نازلة من السما.. فرحة وسعادة تعم أجواء الغربية، فيتو

شهدت محافظة الغربية، صباح اليوم، أجواء احتفالية مبهجة عقب أداء صلاة عيد الأضحى، حيث انطلقت مئات البلالين الملونة في السماء، ما أدخل الفرحة والسعادة على وجوه الكبار والصغار في مشهد رائع زاد من بهجة العيد.

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وفي ساحات الصلاة بمختلف مراكز محافظة الغربية تجمَّع المواطنون، خاصة الأطفال، بعيون تملؤها الدهشة والسعادة وهم يراقبون شلال البلالين ينهمر من السماء، وسط هتافات الفرحة والتصفيق تعبيرًا عن سعادتهم بهذه اللحظة المميزة.

وعبَّر الأهالي عن فرحتهم بهذه المبادرة الاحتفالية، مشيرين إلى أن هذه الأجواء تعزز من الشعور بفرحة العيد وتجمع العائلات على لحظات لا تُنسى. كما حرص الكثيرون على توثيق هذه اللحظات بالصور والفيديوهات، ليظل العيد ذكرى جميلة محفورة في القلوب.

يُذكر أن هذه الفعالية جاءت ضمن احتفالات محافظة الغربية بعيد الفطر، حيث تم تنظيم عدد من الأنشطة الترفيهية لإدخال البهجة على المواطنين، وسط أجواء من الأمن والتنظيم لضمان استمتاع الجميع بهذه المناسبة السعيدة.

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