محافظ الغربية يشارك الأيتام فرحة استقبال عيد الأضحى ويؤكد: رعايتهم واجب مجتمعي

حرص اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على مشاركة الأطفال الأيتام فرحتهم باستقبال عيد الأضحى، حيث قام صباح اليوم الخميس، بزيارة إحدى دور رعاية الفتيات بمدينة طنطا، لتقديم التهنئة لهن بمناسبة العيد، وسط أجواء من الفرح والدفء الإنساني، وذلك بحضور حسناء إبراهيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية.

وخلال الزيارة، أعرب محافظ الغربية عن سعادته الكبيرة بلقاء الفتيات ومشاركتهم هذه المناسبة الغالية، مؤكدًا أن رعاية الأيتام مسؤولية إنسانية ومجتمعية مشتركة تقع على عاتق الدولة والمجتمع على حد سواء. وقال: “الأيتام أمانة في أعناقنا جميعًا، ودورنا أن نُشعرهم بأنهم في قلب هذا الوطن، مُحاطين بالحب والرعاية والأمان”.

كما تفقد محافظ الغربية مستوى الخدمات والرعاية المقدمة داخل الدار، ووجّه القائمين عليها بضرورة الاستمرار في تحسين بيئة الإقامة وتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية للفتيات، مشددًا على أهمية توفير برامج ترفيهية خلال أيام العيد، بما يسهم في إدخال السرور إلى نفوسهن ويُعزز من شعورهن بالانتماء.

وفي لفتة أبوية، قام اللواء الجندي بتوزيع الهدايا والعيديات على الفتيات بنفسه، وحرص على التفاعل معهن والاستماع إلى أمنياتهن البسيطة، مؤكدًا أن محافظة الغربية تضع هذه الفئة العزيزة في مقدمة أولوياتها، وأن أبواب المحافظة مفتوحة دائمًا لكل ما من شأنه دعم دور الأيتام وتحقيق أفضل سبل الرعاية الكريمة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لدور الأيتام، مؤكدًا أن هناك متابعة دورية لضمان جودة الخدمات داخل هذه المؤسسات، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وفي ختام الزيارة، دعا اللواء أشرف الجندي المجتمع المدني والجمعيات الخيرية ورجال الأعمال إلى مواصلة جهودهم ومبادراتهم في دعم الأيتام، مشددًا على أن الاستثمار الحقيقي هو في بناء إنسان سوي يشعر بقيمته في المجتمع، وأن الفرحة الحقيقية بالعيد تكتمل عندما تمتد أيدينا جميعًا بالرحمة والاحتواء لمن يحتاج.

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