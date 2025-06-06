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الساحات والمساجد تتزين بالبالونات الملونة قبل صلاة عيد الأضحى المبارك في الدقهلية (صور)

تزيين مساجد وساحات
تزيين مساجد وساحات الدقهلية بالبلالين، فيتو

تزينت الساحات والمساجد بمحافظة الدقهلية بالبالونات الملونة لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

من جانبه، أكد  الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات  لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتخصيص عدد كبير من الساحات والمساجد لأداء صلاة العيد، تشكيل غرفة عملية مركزية وأخرى بكل إدارة لسرعة التواصل وحرصًا على راحة المواطنين.

 

تخصيص 550 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك

وأوضح الدكتور محمد حسانين، وكيل أوقاف الدقهلية، أنه تم تخصيص 550 ساحة لصلاة العيد، موزعة على النحو التالي: 154 ساحة ملحقة بالمساجد، و273 ساحة بمراكز الشباب، و87 ساحة بأراضٍ فضاء، و33 ساحة بمدارس التربية والتعليم، وساحتين بالمعاهد الأزهرية، وساحة واحدة بنقابة المهندسين بطلخا.

تجهيز 6970 مسجدًا لاستقبال المصلين في الدقهلية 

وأكد وكيل أوقاف الدقهلية أن صلاة عيد الأضحى ستُقام أيضًا بجميع المساجد الكبرى والجامعة بالمحافظة، بإجمالي 6970 مسجدًا موزعة على مدن ومراكز وقرى الدقهلية، تم تجهيزها بكافة المستلزمات لاستقبال المصلين.

غرفة عمليات مركزية وأخرى بالإدارات 

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى تشكيل غرفة عمليات تضم مسؤولي الإدارات، لمتابعة جاهزية الساحات والمساجد من خلال المرور الميداني.

رفع كفاءة النظافة بمحيط أماكن الصلاة

كما جرى التنسيق مع الوحدات المحلية لرفع كفاءة النظافة بمحيط أماكن الصلاة، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المصلين لأداء الشعائر في يسر وأمان.

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