أبرز توجيهات وكيل أوقاف الدقهلية لتجهيز المساجد والساحات لعيد الفطر المبارك

اجتمع الدكتور محمد عوض حسانين وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء، مع مديري الإدارات الفرعية للاستعداد بالمساحات والمساجد لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وكيل أوقاف الدقهلية يجتمع بمديري الإدارات

وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف وبإشراف مباشر من فضيلة الشيخ خالد خضر وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني.

أبرز توجيهات وكيل أوقاف الدقهلية في الاجتماع بمديري الإدارات

وخلال الاجتماع أكد فضيلته



- ضرورة المتابعة المكثفة علي المساجد التي تقام بها صلاة التهجد والاعتكاف،والالتزام بالتعليمات المنظمة لذلك .



- ⁠ضمان توفير أجواء إيمانية للمصلين وأكد فضيلته علي دور الإمام في التوعية للمصلين ونشر الفكر الوسطي المستنير



ساحات ومساجد الاستعداد لصلاة عيد الفطر المبارك

⁠أكد وكيل أوقاف الدقهلية علي ضرورة الاستعداد لصلاة عيد الفطر المبارك من خلال المتابعة المستمرة للساحات والمساجد التي سَتُقام فيها الصلاة.

- ⁠ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة.

- ⁠الحث علي المشاركة الإيجابية في مشروع صكوك الإطعام.

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