اختيار الجيزة نموذجًا تطبيقيًا لحملات توعوية موسعة في عيد الأضحى لتعزيز الصحة العامة

اختيرت محافظة الجيزة كنموذج تطبيقي يجمع بين المناطق الريفية والحضرية، لتكون نقطة الانطلاق لحملات توعوية موسعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تمهيدًا لتعميمها على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف قياس فاعلية التدخلات المجتمعية والبيئية والصحية.

وتأتي هذه الحملات ضمن جهود وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وعدد من الجهات المعنية، لتفعيل الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة وتعزيز مبادئ الصحة العامة والجاهزية المجتمعية خلال الموسم.

وبتوجيهات من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بدأت فعاليات الحملة صباح اليوم الجمعة عقب صلاة الجمعة، حيث شهدت مساجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، ومصطفى محمود بالمهندسين، والمتناوي بالبدرشين، أنشطة توعوية تهدف إلى تصحيح السلوكيات الخاطئة في ذبح الأضاحي والتخلص من المخلفات بطرق صحية وآمنة.

ورش عمل وجهود تكاملية بين الوزارات

وشارك في الحملة ممثلون عن وزارات: الصحة والسكان، التنمية المحلية، البيئة، التضامن الاجتماعي، الأوقاف، الشباب والرياضة، إضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومنظمة الصحة العالمية، عبر قطاع المشاركة المجتمعية، حيث تم تنظيم ورش عمل متخصصة لتعزيز التوعية وتقديم الخدمات الطبية وتطبيق الإجراءات البيئية والوقائية، إلى جانب تكثيف الرقابة المجتمعية.

الصحة الواحدة... رؤية شاملة لسلامة الإنسان والبيئة

وركزت الندوات على مفهوم "الصحة الواحدة" الذي يعكس الترابط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، كما ناقشت سبل تحسين جودة الخدمات، خاصة في ظل ارتفاع النشاط المجتمعي خلال الأعياد، وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية والبيئية.

وسلطت الحملات الضوء على استعدادات وزارة التنمية المحلية لعيد الأضحى، بما يشمل رفع درجة الجاهزية في المجازر والأسواق ومنافذ بيع اللحوم، وتكثيف التوعية بأسس الذبح السليم والتخلص من المخلفات بطريقة آمنة تحافظ على البيئة والصحة العامة.

كما استُثمرت المنابر الدينية في نقل الرسائل التوعوية المرتبطة بالشعائر، لما لها من تأثير فعال في تشكيل وعي المواطنين وسلوكهم تجاه القضايا الصحية والبيئية.

خطة طوارئ ومتابعة مركزية خلال العيد

أكد ممثلو الوزارات المشاركة على جاهزية المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، وتوافر المستلزمات الطبية، إلى جانب دعم فرق الاستجابة السريعة، كما تم الإعلان عن إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة التنفيذ خلال فترة العيد، وتكليف فرق ميدانية بمتابعة تنفيذ الخطط الوقائية والتوعوية في جميع المحافظات.

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