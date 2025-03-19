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أخبار مصر

وزير العمل يبحث خطة تأهيل الشباب المصري للسوق الألماني مع رئيس جامعة ساكسوني

استقبال وزير العمل،
استقبال وزير العمل، فيتو
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استقبل وزير العمل محمد جبران، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد عبد الرحمن رئيس جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية، وخالد طه، نائب رئيس شركة SIS الألمانية فى مصر والشرق الأوسط، للتباحث في ملفات العمل ذات الاهتمام المشترك،بحضور رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.

وزير العمل يبحث خطة لتأهيل الشباب المصري للسوق الألماني مع رئيس جامعة ساكسوني

وبحث الجانبان خطة لتعزيز التعاون بين " الوزارة" و"الجامعة"،التي سيتم افتتاحها بشكل رسمي في إبريل المقبل، بحضور كبار المسؤولين المصريين والألمان.

كما بحثوا سبل فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتخصصات التي تتماشى مع سوق العمل،والمعايير الدولية،وذلك لتنمية المهارات،و تأهيل الشباب،والخريجين على احتياجات سوق العمل في مصر والخارج،خاصة السوق الألماني، والاستفادة من إمكانيات "الجامعة" في تدريس اللغة الألمانية والاستعانة بذلك،في برامج مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، فضلًا عن تقديم برامج مبتكرة تركز على التطبيقات العملية.

جدير بالذكرأن جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا تقدم نظام تعليمي مزدوج يتماشى مع رؤية الدولة المصرية ويعتمد على الخبرات الألمانية، وتشكل الدراسات العملية فيها  60% من المناهج الدراسية، مما يُساهم في اعداد الطلاب لسوق العمل المحلية والدولية، وفي كافة التخصصات التي تتميز بها كليات الجامعة ومنها: تكنولوجيا الهندسة المدنية، وتكنولوجيا الهندسة الكهربية والإلكترونية والحاسبات، وتكنولوجيا الهندسة الميكانيكية، وتكنولوجيا الهندسة الكيميائية والبيئية، وتكنولوجيا العلوم التطبيقية، وتكنولوجيا الزراعة والغذاء، وتكنولوجيا الرعاية الصحية،وتكنولوجيا الفنون والإعلام،و تكنولوجيا الصناعات الإبداعية، وتكنولوجيا الإدارة.

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