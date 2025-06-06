المنسق الأمني لبعثة الأهلي ينهي ترتيبات الفريق استعدادا لكأس العالم للأندية

حرص اللواء علاء صلاح، المنسق الأمني لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والموجود حاليًّا في أمريكا، على إنهاء الترتيبات الأمنية للبعثة، خلال معسكر الفريق الذي انطلق بشكل رسمي أمس الخميس، استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية.

وحرص المنسق الأمني للأهلي على إنهاء كافة الترتيبات الأمنية الخاصة ببعثة الفريق الأول لكرة القدم، وأيضًا كافة الاستعدادات الخاصة بتأمين إقامة الفريق، وأيضًا ملاعب التدريب خلال الفترة المقبلة.

وبدأ معسكر الأهلي في مدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى ميامي مساء الخميس، بعد رحلة طيران استغرقت أكثر من 15 ساعة، بدأت من مطار القاهرة الدولي مرورًا بالهبوط في مطار دبي «ترانزيت» ثم الوصول إلى أمريكا.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي أمام إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام بورتو - (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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