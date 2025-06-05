بيكهام: العودة لـ الأهلي حلم تحقق وأتطلع لكتابة التاريخ في كأس العالم للأندية

قال أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي: إن عودته للقلعة الحمراء من جديد حلم تحقق بعد الاجتهاد والعمل الجاد منذ مغادرته للنادي، مشددًا على بذل أقصى جهد طوال فترة الإعارة لإثبات نفسه، وأن يكون عند حسن ظن الإدارة والجهاز الفني والجماهير ومواصلة مشواره مع الأهلي.

وأضاف بيكهام خلال تصريحات للمنصات الرسمية للأهلي: انتظرت فرصة العودة من جديد بعد مغادرتي قبل ثلاث سنوات، واعتبرت تلك الفترة تحديًا، واجتهدت خلالها كثيرًا وبذلت أقصى جهد مع فريق سيراميكا كليوباترا، إلى أن تحقق هدفي بالرجوع إلى بيتي النادي الأهلي.

وواصل لاعب الأهلي حديثه: أعتبر نفسي محظوظًا في توقيت العودة للأهلي قبل مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، التي يتنافس فيها ٣٢ فريقًا من أفضل الفرق على مستوى العالم.

وأشار بيكهام إلى أنه تابع جميع الأحداث التي شارك بها الفريق أو كان طرفًا فيها خلال الفترة التي قضاها بعيدًا عن النادي، حيث يعتبر نفسه دائمًا جزءًا من منظومة الفريق، لافتًا إلى متابعته مراسم إجراء قرعة كأس العالم للأندية والإعلان عن مجموعة الأهلي، وبدأ يفكر خلال تلك الفترة في منافسي الفريق في المجموعة الأولى بالمونديال، لكنه لم يتوقع أن يسافر مع الفريق إلى أمريكا ويشارك في هذا الحدث التاريخي.

وأشار بيكهام إلى أن كأس العالم للأندية مرحلة تنافسية مختلفة على كافة المستويات، سواء من حيث الفرق المشاركة أو القدرات الفردية للاعبين، وفي مقدمتهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي الذي يحبه على المستوى الشخصي، بجانب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو.

وأوضح لاعب الأهلي أن مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح البطولة في غاية ‏الأهمية، ويعتبرها بوابة التأهل إلى دور الـ16 في حال تحقيق الفوز، الذي سيكون بلا شك دفعة معنوية قوية للأهلي.

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