الخميس 05 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيكهام: العودة لـ الأهلي حلم تحقق وأتطلع لكتابة التاريخ في كأس العالم للأندية

أحمد رمضان بيكهام
أحمد رمضان بيكهام

قال  أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي: إن عودته للقلعة الحمراء من جديد حلم تحقق بعد الاجتهاد والعمل الجاد منذ مغادرته للنادي، مشددًا على بذل أقصى جهد طوال فترة الإعارة لإثبات نفسه، وأن يكون عند حسن ظن الإدارة والجهاز الفني والجماهير ومواصلة مشواره مع الأهلي. 

وأضاف بيكهام خلال تصريحات للمنصات الرسمية للأهلي: انتظرت فرصة العودة من جديد بعد مغادرتي قبل ثلاث سنوات، واعتبرت تلك الفترة تحديًا، واجتهدت خلالها كثيرًا وبذلت أقصى جهد مع فريق سيراميكا كليوباترا، إلى أن تحقق هدفي بالرجوع إلى بيتي النادي الأهلي.

وواصل لاعب الأهلي حديثه: أعتبر نفسي محظوظًا في توقيت العودة للأهلي قبل مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، التي يتنافس فيها ٣٢ فريقًا من أفضل الفرق على مستوى العالم. 

وأشار بيكهام إلى أنه تابع جميع الأحداث التي شارك بها الفريق أو كان طرفًا فيها خلال الفترة التي قضاها بعيدًا عن النادي، حيث يعتبر نفسه دائمًا جزءًا من منظومة الفريق، لافتًا إلى متابعته مراسم إجراء قرعة كأس العالم للأندية والإعلان عن مجموعة الأهلي، وبدأ يفكر خلال تلك الفترة في منافسي الفريق في المجموعة الأولى بالمونديال، لكنه لم يتوقع أن يسافر مع الفريق إلى أمريكا ويشارك في هذا الحدث التاريخي. 

وأشار بيكهام إلى أن كأس العالم للأندية مرحلة تنافسية مختلفة على كافة المستويات، سواء من حيث الفرق المشاركة أو القدرات الفردية للاعبين، وفي مقدمتهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي الذي يحبه على المستوى الشخصي، بجانب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو. 

وأوضح لاعب الأهلي أن مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح البطولة في غاية ‏الأهمية، ويعتبرها بوابة التأهل إلى دور الـ16 في حال تحقيق الفوز، الذي سيكون بلا شك دفعة معنوية قوية للأهلي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد رمضان بيكهام الأهلي النادي الأهلي ليونيل ميسي ميسي إنتر ميامي الأمريكي محمد صلاح كأس العالم للأندية

مواد متعلقة

لقطات من وصول بعثة الأهلي لأمريكا استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية (صور)

رسميا، الأهلي يعلن ضم أحمد رمضان بيكهام

بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في أمريكا استعدادا لمونديال الأندية (فيديو)

قطر القطري يوجه الشكر لـ أحمد عبد القادر ويرفض شراءه من الأهلي

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة عمان والأردن في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر 2025

احذروا موجة حارة، الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام عيد الأضحى

وفاة طبيب أسيوط تشعل الحزن في المنيا، وأسرته: لم ينتحر ونطالب بكشف الحقيقة (فيديو وصور)

الكيلو يصل لـ 3 آلاف جنيه، ارتفاع أسعار اللحوم بعد إلغاء ذبح الأضاحي بالمغرب

بث مباشر، مشاهدة مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

أيمن الرمادي يعلن تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الأرز اليوم في الأسواق قبل حلول عيد الأضحى

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 5 يونيو 2025

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الخميس 5 يونيو 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الخميس 5 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة لوظيفة معلم مساعد رياضيات من العاملين بالحصة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر يوضح حكم الانتفاع بجلد الأضحية أو بيعه

ما حكم إلقاء مخلفات الأضاحي في الطريق؟ الأزهر للفتوى يوضح

متى تبدأ وتنتهي تكبيرات عيد الأضحى، وما الصيغة الصحيحة لها؟

المزيد
الجريدة الرسمية