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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل حرب الجبالي الحلقة 18

أبطال حرب الجبالي،
أبطال حرب الجبالي، فيتو

يبحث عشاق ومتابعي مسلسل حرب الجبالي عن موعد عرض الحلقة الجديدة من العمل على منصة شاهد، خاصة في ظل توقف عرض كثير من المسلسلات خلال فترة العيد.

ومن المقرر توقف عرض حلقات مسلسل حرب الجبالي على منصة شاهد لفترة على أن تعود الحلقات من جديد يوم الأحد 15 يونيو، حيث ستعرض الحلقة 18 من مسلسل حرب الجبالي في هذا اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. 

 

مسلسل أحمد رزق يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة في مصر 

وتصدر مسلسل حرب الجبالي بطولة الفنان أحمد رزق وعدد من النجوم قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في مصر على منصة شاهد، متخطيًا عددًا من الأعمال الناجحة مثل المسلسل المقتبس عن الدراما التركية “آسر” الذي احتل المركز الثاني في القائمة.

 

واحتل مسلسل المدينة البعيدة المركز الثالث، أما المسلسل التركي “ليلى” فقد تراجع إلى المركز الرابع في قائمة الأكثر مشاهدة على شاهد في مصر بعدما كان متصدرا القائمة منذ أيام. 

 

قصة وأبطال مسلسل حرب الجبالي 

 مسلسل “حرب الجبالي” يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

 

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

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