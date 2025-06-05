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رياضة

قطر تتقدم على إيران 0/1 في الشوط الأول بتصفيات كأس العالم

منتخب قطر، فيتو
منتخب قطر، فيتو

مباراة قطر وإيران،  تقدم منتخب قطر على نظيره إيران، بهدف دون رد في الشوط الأول على ملعب جاسم بن حمد، ضمن تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا، المؤهلة للمونديال المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في العام المقبل.

 

مباراة قطر وإيران في تصفيات كأس العالم 2026

أحرز هدف التقدم لقطر بيدرو في الدقيقة 41

بث مباشر، مشاهدة مباراة قطر وإيران في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

ويمكنك مشاهدة مباراة قطر أمام إيران في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناتي بي إن سبورتس 1 وقناة الكأس 5.

للمشاهدة اضغط هنــــــــــا.

مباراة قطر وإيران في تصفيات كأس العالم

ويسعى منتخب قطر لتحقيق الفوز على نظيره الإيراني من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى المونديال القادم والمشاركة للمرة الثانية في كأس العالم في تاريخه.

وضمن منتخب إيران التواجد في كأس العالم المقبل حيث يتصدر المجموعة برصيد 20 نقطة بينما منتخب قطر في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

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