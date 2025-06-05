الكيلو يصل لـ 3 آلاف جنيه، ارتفاع أسعار اللحوم بعد إلغاء ذبح الأضاحي بالمغرب

إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي بالمغرب، كشفت صحيفة "هسبريس" المغربية عن ارتفاع أسعار اللحوم في المغرب بشكل غير مسبوق، قبل ساعات من الاحتفال بعيد الأضحى، مؤكدة أن أسعار اللحمة في المغرب حاليًا تتراوح من 130 إلى 150 درهما مغربيا، أي من 705 جنيهات إلى 813 جنيها مصريا في الأسواق، وذلك بعد إلغاء ذبح الأضاحي في المغرب هذا العام.

ارتفاع كبير لأسعار اللحوم في المغرب

وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية أنها علمت من مصادر في قطاع اللحوم الحمراء، أن أسعار اللحوم تواصل ارتفاعها، وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك، حيث أكدت المصادر أن أسعار اللحوم الحمراء تتراوح عند محلات البيع بالتقسيط ما بين 130 و150 درهمًا، مؤكدة أن بعض هذه المحلات تواجه تحديات كبيرة في تلبية الطلبات التي تصلها.

قرار إلغاء ذبح الأضاحي في المغرب، فيتو



وأشارت "هسبريس"، من خلال مصادر بشئون القطاع الحيوي المغربي، إلى أن الضغط الكبير الذي تواجهه المجازر الكبرى، وتحديد عدد رؤوس الأغنام والمواشي المسموح بذبحها في اليوم، ساهم في تعقيد الوضع وجعل احتمال اختفاء اللحوم من السوق أمرًا واردًا بسبب الطلب الكبير.

وأكدت "هسبريس" أن المدن الكبرى في المغرب "الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة"، يشتري سكانها كميات كبيرة من اللحوم، استعدادًا للعيد، حيث تشترى الأسرة الواحدة من 10 إلى 20 كيلوجرامًا من اللحوم في هذا التوقيت استعدادًا لعيد الأضحى، وهو ما يزيد من حدة الضغط وارتفاع الطلب.

3000 جنيه ارتفاع في أسعار الكبدة وأحشاء الأغنام

وكشفت الصحيفة المغربية أن مستوردي اللحوم من الخارج، خاصة من إسبانيا، لم يقدموا على استيراد المزيد من اللحوم لكفاية الطلب المحلي منه، في فترة عيد الأضحى، الأمر الذي تسبب في زيادة حجم الطلب وقلة المعروض، مخلفًا أزمة في حاجة الأسر المغربية للحوم في عيد الأضحى.

ارتقاع أسعار اللحوم في المغرب، فيتو

وأكدت "هسبريس" أن الكميات المستوردة من اللحوم ضعيفة، ولم تحقق التوازن المطلوب في السوق الذي ساهمت فيه إمكانيات المجازر المحدودة والتي لم تنجح في استيعاب المرحلة وتداعياتها.

وكشفت الصحيفة المغربية أن أسعار "الكبد" و"الدوارة"، الأحشاء الداخلية للخروف، تراجعت واستقرارا بسبب الاستيراد الذي شهد إدخال كميات كبيرة منها، وبلغت أسعار أحشاء الخروف 300 درهم، 1927 جنيها مصريا، بعدما كانت قد بلغت أزيد من 600، 3253 جنيها مصريا، قبل أيام.

وأصبحت الكبد المستوردة تباع بمبلغ أقل من 150 درهما، أي 705 جنيه، للكيلو جرام الواحد.

وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن الجزارين المغاربة عازمون على فتح محلاتهم بعد العيد بأيام قليلة، بسبب الإقبال الشديد، والذي وصف بغير الطبيعي على شراء اللحوم بالمغرب، ولن تشهد هذه السنة إغلاقا للمحلات مثل السنوات السابقة، والتي تصل في بعض المناطق شهرًا كاملًا، ويرجع ذلك إلى امتناع المغاربة عن نحر الأضاحي، وذلك بعد إلغاء ملك المغرب الأضحية هذا العام بسبب نقص المواشى والأغنام.

ملك المغرب يلغي شعيرة الأضحية هذا العام

وكان الملك محمد السادس، ملك المغرب، قد وجه رسالة للمغاربة في شهر فبراير الماضي، وخاطب المغاربة، في رسالته بشأن إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي، قائلا: "نهيب بك أن تحيي عيد الأضحى إن شاء الله وفق طقوسه المعتادة ومعانيه الروحانية النبيلة وما يرتبط به من صلاة العيد في المصليات والمساجد وإنفاق الصدقات وصلة الرحم، وكذا كل مظاهر التبريك والشكر لله على نعمه مع طلب الأجر والثواب".

المغرب تلغي الأضحية هذا العام، فيتو

ودعا ملك المغرب محمد السادس للاستغناء عن شعيرة الذبح في عيد الأضحى هذا العام بسبب التراجع الكبير في أعداد الماشية وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية. قرار الملك يهدف إلى الحفاظ على الموارد وحماية الأوضاع المعيشية في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها المغاربة.



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