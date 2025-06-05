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أخبار مصر

مأمور جمرك بالمطار يعثر على 9500 دولار ويعيدهم لراكبة مصرية

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو

عثر علاء عبد الرحمن عبد الحكيم مأمور الجمرك بـمطار القاهرة علي مبلغ مالي قدره ٩٥٠٠ دولار أمريكي داخل كيس بلاستيك ومعهم شاحن تليفون محمول وقام بتسليمه إلى رافت وهيب عازر مدير الإدارة الثالثة بجمارك مطار القاهرة.

وبدوره، أخطر الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية والذي وجه بالتحفظ على المبلغ وتسليمه لمديري الجمرك المناوبين انتظارا لسؤال صاحبه عليه وأبلغ أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك بذلك وأثناء تواجد رجال الادارة الرابعة بقيادة احمد فؤاد حامد مدير الإدارة الرابعة وبدوي علي بدوي مدير إدارة الحركة علي رأس العمل حضرت راكبة مصرية بصحبة أحد رجال مباحث المطار.

 وأفادت بفقدها المبلغ والشاحن أثناء قيامها بتسجيل تليفونات محمولة هي وأولادها وأدلت بنفس المواصفات وأمام رئيس الإدارة المركزية تم تسليمها ما فقدته وصممت على شكر رئيس مصلحة الجمارك هاتفيا.

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