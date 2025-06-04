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مطار القاهرة يحتفل بحصوله على شهادات دولية في البيئة والجودة والسلامة

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو
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يحتفل مطار القاهرة الدولي بإنجازاته في مجال الاستدامة، من خلال حصوله على مجموعة من الشهادات الدولية المرموقة التي تعكس التزامه بتطبيق أفضل الممارسات البيئية ومعايير الجودة والسلامة. 

ويأتي ذلك في إطار احتفال شركة ميناء القاهرة الجوي باليوم العالمي للبيئة، الموافق 5 يونيو من كل عام. 

أفضل الممارسات البيئية ومعايير الجودة والسلامة

وقد حصل المطار على الشهادات التالية:
• شهادة الأيزو 14001 لنظم الإدارة البيئية
• ⁠شهادة الأيزو 9001 لأنظمة إدارة الجودة
• ⁠شهادة الأيزو 45001 لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية
• ⁠شهادة الاعتماد الصحي الدولي (Airport Health Accreditation) 
وفيما يتعلق بالصحة العامة، حصل مطار القاهرة الدولي على شهادة الاعتماد الصحي الدولي لأول مرة عام 2021، وتم تجديدها في عامي 2022 و2023. وفي عام 2023، حصل المطار على اعتماد صحي يمتد لثلاث سنوات (2023–2026)، مما يؤكد استمرارية جهوده في تطبيق أعلى معايير الوقاية والإجراءات الاحترازية وتوفير بيئة سفر آمنة وصحية للمسافرين والعاملين على حد سواء.

وقال المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن هذه الشهادات الدولية تأتي تتويجًا لحرص الشركة على تقديم تجربة سفر متكاملة وآمنة تواكب أفضل المعايير العالمية. كما تعكس التزام الشركة بمنظومة ترتكز على مفاهيم الجودة، والسلامة، والصحة المهنية، والاستدامة البيئية، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى رضا الركاب.

واضاف المحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي أن تلك الشهادات تعكس التزام مطار القاهرة بالتحسين والتطوير مع وضع صحة الإنسان وسلامة البيئة في مقدمة أولوياتنا لتحقيق تجربة سفر اّمنة ومتطورة تتماشى مع المعايير العالمية وأضاف أن تلك الشهادات هي ثمرة لتكامل الجهود بين مختلف إدارات المطار، بما يسهم في تعزيز ثقة المسافرين وترسيخ مكانة مطار القاهرة كمركز إقليمي رائد في مجال الطيران والخدمات الجوية.

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