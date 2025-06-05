الخميس 05 يونيو 2025
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أخبار مصر

مطار القاهرة الدولي يحتفل باليوم العالمي للبيئة بتوزيع الورود على المسافرين

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو
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 احتفل مطار القاهرة الدولي باليوم العالمي للبيئة، حيث نظّم فريق من الإدارة العامة للبيئة بقطاع السلامة والجودة، بالتعاون مع قطاع العلاقات العامة والمراسم، فعالية ميدانية بمشاركة الركاب في مختلف صالات المطار، في إطار رؤية وزارة الطيران المدني لدعم قضايا الاستدامة وتعزيز الوعي البيئي.

دعم قضايا الاستدامة وتعزيز الوعي البيئي

وتضمّن الاحتفال توزيع الورود على المسافرين وتقديم نبذة مبسطة عن أهداف هذا اليوم العالمي، إلى جانب استعراض أبرز الإنجازات البيئية لشركة ميناء القاهرة الجوي، وهو ما لاقى تفاعلًا إيجابيًا واستحسانًا من الركاب.

ويوافق الخامس من يونيو من كل عام اليوم العالمي للبيئة، الذي أقرّته الأمم المتحدة في عام 1972 خلال أول مؤتمر دولي معني بالبيئة البشرية. وقد أصبح هذا اليوم مناسبة عالمية تهدف إلى رفع الوعي البيئي وتحفيز الجهود الفردية والجماعية للحفاظ على كوكب الأرض، بمشاركة الشعوب والحكومات والشركات والمجتمعات حول العالم.

مخاطر الاستخدام المفرط للبلاستيك

وفي هذا السياق، قال المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية إن هذا الاحتفال يجسّد التزام مطار القاهرة الدولي بقضايا الاستدامة والبيئة. 

وأوضح أن فريق البيئة بالمطار تفاعل مباشرة مع المسافرين والعاملين، مقدمًا رسائل توعوية بسيطة وفعالة حول مخاطر الاستخدام المفرط للبلاستيك على صحة الإنسان والبيئة، بالإضافة إلى طرح بدائل صديقة للبيئة يمكن استخدامها أثناء السفر.

من جانبه، صرّح المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بأن الشركة تسعى إلى أن يكون مطار القاهرة الدولي من بين المطارات الرائدة في الحفاظ على البيئة، من خلال تطبيق أحدث السياسات البيئية للحد من الملوثات الناتجة عن صناعة الطيران المدني.

تقليل الانبعاثات الكربونية

 وأضاف أن الشركة اتخذت عدة خطوات لتحقيق أعلى معايير التنمية المستدامة، من بينها: الفحص البيئي لجميع المركبات في المهبط لتقليل الانبعاثات الكربونية، والتخلص الآمن من المخلفات الخطرة، واستبدال الإضاءة التقليدية بتكنولوجيا LED الموفّرة للطاقة، وفصل المخلفات من المصدر لتسهيل إعادة تدويرها، ومراقبة استهلاك المياه والكهرباء واتخاذ إجراءات لترشيد الاستخدام بما يحافظ على الموارد الطبيعية.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ أول محطة للطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولي، في خطوة داعمة للتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، والمساهمة في الحد من آثار التغيرات المناخية.

جدير بالذكر أنه تم تنظيم ندوة توعوية بمبنى التدريب الداخلي لشركة ميناء القاهرة الجوي بعنوان: “الاستدامة في مطار القاهرة الدولي”.

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