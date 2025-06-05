موعد مباراة عمان والأردن في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تصفيات كأس العالم، يحل منتخب الأردن ضيفا مساء اليوم على نظيره العماني، ضمن الجولة التاسعة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وتقام مباراة عمان والأردن على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في العاصمة العمانية مسقط، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية.

موعد مباراة عمان والأردن في تصفيات كأس العالم 2026

تنطلق صافرة مباراة عمان والأردن في تصفيات كأس العالم 2026 الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر والساعة 6:00 مساءً بتوقيت الأردن وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة عمان ضد الأردن

يمكن مشاهدة مباراة عمان أمام الأردن على قناة beIN SPORTS HD 5 وقناة الكأس Five HD.

ويسعى منتخب الأردن لتحقيق الفوز أمام عمان واقتناص 3 نقاط ثمينة تعيده إلى صدارة ترتيب المجموعة في تصفيات المونديال.

في المقابل، يطمح منتخب عمان إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للحفاظ على حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل، وعدم التفريط في أي نقطة في هذه المرحلة الحاسمة من التصفيات.

ويحتل منتخب الأردن المركز الثاني في المجموعة برصيد 13 نقطة، حيث يأمل في الفوز من أجل الاقتراب أكثر من التأهل، بينما تواجد عمان في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، والفوز يبقي حظوظه في التأهل.

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