الخميس 05 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تزامنًا مع موسم الحج، سعر الريال السعودي اليوم الخميس 5 يونيو 2025

الريال السعودى
الريال السعودى

سعر الريال السعودي ، تزامنا مع موسم الحج وسفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، يزداد اهتمام الأفراد بسعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، ويصبح من أكثر الأسئلة بحثًا في محركات البحث ومواقع البنوك.

اقرأ التالي: آخر تطورات سعر الريال السعودي بالبنوك تزامنا مع موسم الحج 2025

 

<span style=
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي

وتنشر "فيتو" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية، مع تحديث لحظى لأسعار العملات على مدار الساعة، حيث شهد سعر الريال السعودى استقرارا أمام الجنيه، اليوم الخميس 5 يونيو 2025  في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية. 

اقرا التالى: أسعار 6 عملات عربية وأجنبية في البنك المركزي (آخر تحديث)

 

<span style=
سعر الريال السعودي

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.22 جنيه للشراء.

13.24 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

13.22 جنيه للشراء.

13.24 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدى اجريكول

13.22 جنيه للشراء.

13.24 جنيه للبيع. 

<span style=
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قطر

13.21 جنيه للشراء.

13.24 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

13.22 جنيه للشراء.

13.24 جنيه للبيع. 

<span style=
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التجارى الدولى 

13.22 جنيه للشراء.

13.24 جنيه للبيع. 

<span style=
سعر الريال السعودي

 الريال السعودي والأسواق الخليجية 

الريال السعودي يُعتبر من العملات المستقرة نسبيًا، ويحظى بأهمية كبرى في الأسواق الخليجية والدولية نظرًا لارتباطه القوى بالنفط والدولار الأمريكي.

الريال السعودي: تاريخ وقيمة وأهم المعلومات

الريال السعودي (SAR) هو العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية، ويصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ويُرمز له بـ (ر.س)، ويُقسم إلى 100 هللة.

الريال كعملة رسمية للسعودية

تم اعتماد الريال كعملة رسمية للسعودية في عام 1935، كما كان في البداية مرتبطًا بالريال الفضي ثم بالدولار الأمريكي، وتم تثبيت سعر الصرف عند 3.75 ريال للدولار الأمريكي منذ عام 1986 وشهد الريال تطورات عديدة، منها إصدار العملات المعدنية والبنكنوت بمختلف الفئات.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي


فئات الريال السعودي

  • العملات الورقية: (1 ريال - 5 ريالات - 10 ريالات - 50 ريالًا - 100 ريال - 200 ريال - 500 ريال).

العملات المعدنية: (1 هللة - 5 هللات - 10 هللات - 25 هللة - 50 هللة - 1 ريال - 2 ريال).

قوة الريال السعودي في الاقتصاد

  • يعتمد الريال السعودي بشكل كبير على احتياطات المملكة من النفط، حيث تُعد السعودية من أكبر المصدرين عالميًا.
  • نظام الربط بالدولار يمنحه استقرارًا نسبيًا، مما يجعله عملة قوية في المنطقة.
  • يُستخدم الريال السعودي بشكل واسع في المعاملات التجارية والاستثمارات الإقليمية، كما أنه مطلوب بشدة خلال مواسم الحج والعمرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الريال السعودى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدي إجريكول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قطر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التجارى الدولى الريال السعودى

مواد متعلقة

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

أسعار الذهب ترتفع في مستهل تعاملات يوم عرفة

تراجع سعر صرف الدولار في 6 بنوك مصرية (آخر تحديث)

هذا العيار يسجل 4024 جنيها بعد تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الفضة اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025

تراجع سعر الجنيه الذهب الثلاثاء 3 يونيو 2025

الأكثر قراءة

موسم الحج 2025، رذاذ الماء والمظلات تخفف حرارة الطقس على الحجاج في عرفة (فيديو)

قبل نهائي كأس مصر.. تفوق كاسح لـ الزمالك في تاريخ مواجهات بيراميدز (إنفوجراف)

تزامنًا مع موسم الحج، سعر الريال السعودي اليوم الخميس 5 يونيو 2025

ما هو فضل يوم عرفة والأعمال المستحبة فيه؟ الإفتاء توضح

حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر والإمارات، السيسي وبن زايد يبحثان تعزيزها

أيمن الرمادي يختتم مشواره مع الزمالك بمواجهة بيراميدز الليلة

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

انخفاض البلدي واستقرار البيضاء، أسعار الفراخ اليوم الخميس 5 يونيو 2025

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2025.6.4

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025

البرقي يبدأ من 6 آلاف جنيه، تعرف على سعر خروف العيد 2025

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 4-6-2025

المزيد

انفوجراف

قبل نهائي كأس مصر.. تفوق كاسح لـ الزمالك في تاريخ مواجهات بيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو فضل يوم عرفة والأعمال المستحبة فيه؟ الإفتاء توضح

ركن الحج الأعظم، تعرف على أعمال ضيوف الرحمن في يوم عرفة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 5 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية