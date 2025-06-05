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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة السعودية والبحرين بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

منتخب السعودية،فيتو
منتخب السعودية،فيتو

تصفيات كأس العالم، أعلن هيرفي رينارد  المدير الفني لمنتخب السعودية، تشكيل الأخضر أمام، نظيره البحريني، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

تشكيل منتخب السعودية 

تشكيل منتخب البحرين 

ويحل منتخب السعودية ضيفًا على منافسه البحرين في ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

 

موعد مباراة السعودية والبحرين في تصفيات آسيا لكأس العالم


تنطلق مباراة البحرين والسعودية في تصفيات آسيا لكأس العالم اليوم الخميس في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين ضد السعودية في تصفيات كأس العالم


تنقل مباراة البحرين أمام السعودية في تصفيات آسيا لكأس العالم عبر قناة beIN SPORTS HD 1، وقناة Alkass 6HD.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة لتصفيات كأس العالم، بجانب منتخبات اليابان وأستراليا وإندونيسيا والبحرين والصين.

 

 

ويحتل منتخب السعودية المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد البحرين في المركز الخامس ولديه في رصيده 6 نقاط.

 

وبعد مباراة البحرين ينتظر السعودية مواجهة قوية أمام أستراليا في العاشر من شهر يونيو الجاري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

 

قائمة منتخب السعودية لمباراتي البحرين وأستراليا في تصفيات كأس العالم


حراسة المرمى: نواف العقيدي - أحمد الكسار - حامد يوسف - عبد الرحمن الصانبي.

خط الدفاع: حسن كادش - جهاد ذكري - عبد الإله العمري - علي لاجامي - حسان التمبكتي - مهند الشنقيطي - سعود عبدالحميد - متعب الحربي - نواف بوشل - علي مجرشي - محمد بكر.

خط الوسط: مختار علي - مصعب الجوير - علي الأسمري - ناصر الدوسري - فيصل الغامدي - محمد كنو - علي الحسن - زياد الجهني - تركي العمار - مروان الصحفي - سالم الدوسري - همام الهمامي - عبد الرحمن العبود - أيمن يحيى.

خط الهجوم: عبد الله الحمدان - عبد الله آل سالم - مهند آل سعد - صالح الشهري - فراس البريكان.

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