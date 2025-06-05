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273 مركز شباب وناديا مستعدون لاستقبال المواطنين في عيد الأضحى بالدقهلية

وكيل شباب الدقهلية،
وكيل شباب الدقهلية، فيتو

 استعدت مراكز الشباب بالدقهلية لاستقبال المصلين والمترددين خلال عيد الأضحى المبارك ضمن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب".

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، استعداداتها لاستقبال المصلين والمترددين خلال عيد الأضحى المبارك في 273 مركز شباب وناديا، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، حيث تم تجهيز المراكز وفق الضوابط المحددة لإقامة صلاة العيد واستقبال المواطنين طوال أيام العيد مجانًا.

توزيع الهدايا ولعب الأطفال بمراكز الشباب 

تشمل الفعاليات خلال عيد الأضحى المبارك، توزيع الهدايا ولعب الأطفال، إلى جانب أنشطة ترفيهية متنوعة، بمشاركة متطوعي "شباب يدير شباب" "YLY" وأندية التطوع بمراكز الشباب لتنظيم دخول المصلين.

كما تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية الشباب والرياضة في الدقهلية، برئاسة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، لمتابعة الاحتفالات وتطبيق معايير الأمن والسلامة، مع توفير أنشطة رياضية وترفيهية لأهالي القرى والنجوع، تعزيزًا لدور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.

توفير بيئة مناسبة للاحتفال بالعيد داخل مراكز الشباب

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار توجيهات وزير الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الأستاذ طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب، بتوفير بيئة مناسبة للاحتفال بالعيد داخل مراكز الشباب، بما يضمن إدخال البهجة على المواطنين، خاصة الأطفال، وتنفيذ برامج ترفيهية ورياضية تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية.

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