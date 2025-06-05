كشف غموض العثور على جثة سيدة داخل منزلها بمنية النصر بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، في أقل من 24 ساعة، غموض وملابسات العثور على سيدة جثة هامدة داخل منزلها بقرية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر، وتبين أن وراء الواقعة نجل شقيقها بالاشتراك مع 3 آخرين، بغرض سرقة مصوغاتها الذهبية ومبالغ مالية تحتفظ بها.

كشف غموض مقتل سيدة

وتعود أحداث الواقعة لإخطار تلقاه مدير أمن الدقهلية من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها بقرية ميت عاصم دائرة المركز.

لسرقة مصوغاتها..أمن الدقهلية يضبط المتهمين بقتل سيدة

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وتم العثور على جثة سيدة تدعى نجيبه محمود محمد الباز، وتبلغ من العمر 62 سنة، وأوضحت المعاينة الظاهرية للجثمان عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية به، ورجحت أن الوفاة قد حدثت جراء كتم أنفاسها.

وبفحص المنزل تبين اختفاء مصوغاتها الذهبية، وبسؤال زوجها أقر بأنه ذهب لشراء الخبز ليلًا وترك زوجته بالمنزل بمفردها، وعند عودته صباحًا فوجئ بها جثة هامدة، وأبلغ على الفور الأجهزة الأمنية.

فك لغز الواقعة في أقل من 24 ساعة

وتم تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط وحدة مباحث المركز، برئاسة المقدم محمد صبح، رئيس المباحث، والرائد محمد أبو غزالة، رئيس وحدة تنفيذ الأحكام، وتمكن من فك لغز الواقعة في أقل من 24 ساعة، حيث توصلت جهوده إلى أن وراء الجريمة نجل شقيق المجني عليها ويدعى محمود ال.م.م.ال.، بعدما استعان بـ3 آخرين وهم: عبد المجيد ر.م.ع.، ومحمد ال.م.أ.، ومحمد ر.ال.ال.، جميعهم مقيمين بقرية أبو ذكري دائرة المركز.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبطهم بعد نصب عدة أكمنة لهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6707 جنح مركز منية النصر لسنة 2025، والعرض على النيابة العامة لمباشرة أعمالها.

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