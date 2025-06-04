نظمت وزارة الشباب والرياضة، متمثلة فى الإدارة المركزية للطب الرياضي، مبادرة صحتك بالدنيا لمكافحة السمنة وانحرافات القوام بمسرح المدينة الشبابية بمشاركة 250 مشاركا.

جاءت المبادرة فى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محب حبشى محافظ بورسعيد.

الشباب والرياضة تنظم مبادرة صحتك بالدنيا لمكافحة السمنة وانحرافات القوام ببورسعيد

شهت المبادرة حضور الدكتور سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، ومحمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، والدكتور أحمد عبد ربه مدير عام الوحدات والمراكز الطبية الرياضية المتخصصة.

الشباب والرياضة تنظم مبادرة صحتك بالدنيا لمكافحة السمنة وانحرافات القوام ببورسعيد

تضمنت المبادرة تنظيم ندوات توعية عن التغذية وعلوم الصحة وانحرافات القوام، إلى جانب إجراء قياسات صحية وبدنية للمشاركين والمشاركات بالمجان.

الشباب والرياضة تنظم مبادرة صحتك بالدنيا لمكافحة السمنة وانحرافات القوام ببورسعيد

وفى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى لتطوير وحدات الطب الرياضى بالمحافظات والتوسع فى إنشاء وحدات جديدة إلى جانب تطوير الوحدات القائمة تم تفقد مقر وحدة الطب الرياضي بالمدينة الرياضية بعد تشغيلها بشكل تجريبى للتعرف على احتياجات الوحدة وتشغيلها على أكمل وجه وتقديم خدمات التأهيل الرياضى لأبناء المحافظة من الرياضيين وأفراد المجتمع وذلك فى إطار سياسة الوزارة لتطوير قطاع الطب الرياضى بالمحافظات.

الشباب والرياضة تنظم مبادرة صحتك بالدنيا لمكافحة السمنة وانحرافات القوام ببورسعيد

قرار جديد من الرياضة بشأن استقالة محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري

فيما أعلن محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أنه طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تم إرجاء البت في الاستقالة التي تقدم بها محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، إلى الجهة الإدارية المختصة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، لحين دراسة الاستقالة من كافة الجوانب القانونية والإدارية وإرجاء البت النهائي بها إلى حين عودة مصيلحى من خارج البلاد.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري يعد أحد أهم الكوادر الرياضية والإدارية والتي مثلت إسهاماته وجهوده منذ توليه المسئولية كرئيس لنادي الاتحاد السكندري حجرًا أساسيًا ومحوريًا فى الاستقرار الذي شهده النادي، والمساهمة فى تطوير واستقرار المنظومة الرياضية بصفة عامة بالنظر إلى خبراته المتميزة وقدراته في الإدارة الرياضية التي تتصف بالحكمة والاتقان والإخلاص الشديد لناديه.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تتعامل مع الاستقالة وفق الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة، مع مراعاة استقرار نادي الاتحاد السكندري ومصالحه، وحرصها الكامل على دعم الكيانات الرياضية التاريخية، وتقدير كل من ساهم في خدمتها بإخلاص.



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