الخميس 05 يونيو 2025
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أخبار مصر

ارتفاع درجات الحرارة وشبورة، حالة الطقس يوم عرفة 2025

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعًا تدريجيًّا بدءًا من يوم وقفة عرفات اليوم الخميس من 2 إلى 4 درجات مئوية لتسجل القاهرة الكبرى من 35 إلى 36 درجة مئوية والسواحل الشمالية من 27 إلى 29 درجة مئوية، وجنوب الصعيد من 40 إلى 42 درجة مئوية.

 

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة في وقفة عرفات غدا

حالة الطقس يوم عرفات، ارتفاع في درجات الحرارة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء من الساعة الرابعة فجرا وحتى السابعة صباحًا.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم  الخميس بالتزامن مع وقفة عرفات، ويسود طقس   حار إلى شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى:  22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى:24

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