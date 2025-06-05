طقس يوم عرفة، ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة، القاهرة تسجل 35 درجة والصعيد يتجاوز الـ 40، وتحذير من اضطراب الملاحة البحرية

تبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع بدءا من الغد بالتزامن مع وقفة عرفات، ويستمر الارتفاع طوال أيام عيد الأضحى المبارك.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا بدءا من اليوم الخميس يوم عرفة من 2:4 درجات مئوية لتسجل القاهرة الكبرى 35:36 درجة مئوية والسواحل الشمالية 27:29 درجة مئوية,وجنوب الصعيد 40: 42 درجة مئوية

حالة الطقس يوم وقفة عرفات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس بالتزامن مع وقفة عرفات، وتوقعت أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء من الساعة الرابعة فجرا وحتى السابعة صباحا.

ويوجد نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح من 40:60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 3 أمتار.



درجات الحرارة اليوم الخميس



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 35

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 36

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 21 و درجة الحرارة العظمى 36

بنها: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 35

الإسكندرية:درجة الحرارة 19 ودرجة الحرارة العظمى 28

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 27

مطروح:درجة الحرارة 18 ودرجة الحرارة العظمى 25

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 17 و درجة الحرارة العظمى 34

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 30

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 28

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 35

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 34

السويس: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى: 33

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 36

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 35

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 35

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 36

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى: 36

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 40

أسوان: درجة الحرارة 24 ودرجة الحرارة العظمى 40

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