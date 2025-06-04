الأربعاء 04 يونيو 2025
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شديد الحرارة، الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة أيام عيد الأضحى المبارك

حالة الطقس أيام عيد
حالة الطقس أيام عيد الأضحى المبارك، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يسود طقس ربيعي حار إلى شديد الحرارة على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الطقس يكشر عن أنيابه، رياح مثيرة للرمال والأتربة واضطراب الملاحة البحرية اليوم، وتحذير من ارتفاع درجات الحرارة يوم عرفات

حالة الطقس يوم عرفات، ارتفاع في درجات الحرارة


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة صباحية من الرابعة فجرا وحتى السابعة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية  من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد ومدن القناة وسيناء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35:36

درجة الحرارة الصغرى:  22: 23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26:29

درجة الحرارة الصغرى: 19: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36: 37

درجة الحرارة الصغرى: 21: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:40: 42

درجة الحرارة الصغرى:24: 25
 

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