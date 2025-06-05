وفاة أول حاجة أردنية، اعرف السبب

أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ورئيس بعثات الحج الأردنية، محمد الخلايلة، اليوم الخميس، عن وفاة حاجة أردنية تبلغ من العمر 72 عامًا (مواليد 1953)، فجر اليوم، نتيجة تعرضها لعارض صحي.

عدد الحجاج الأردنيين لهذا الموسم حوالي 8 آلاف حاج وحاجة

ويبلغ عدد الحجاج الأردنيين لهذا الموسم حوالي 8 آلاف حاج وحاجة، إلى جانب 4500 حاج من مسلمي 1948، ويرافقهم بعثة إرشاد ورعاية تضم مرشدين وإداريين وكوادر طبية وإعلامية.

وفي وقت لاحق؛ رصدت وزارة الصحة السعودية حالات إجهاد حراري بين الحجاج في مشعر عرفات، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتعرض البعض لأشعة الشمس المباشرة.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس حتى الساعة الرابعة عصرًا

وحثت الوزارة ضيوف الرحمن إلى ضرورة الالتزام بالبقاء في المخيمات أو تحت الظل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس حتى الساعة الرابعة عصرًا، حفاظًا على سلامتهم وضمانًا لإكمال مناسكهم دون مشكلات صحية.

كما أكدت الوزارة السعودية أهمية استخدام المظلّات وشرب كميات كافية من المياه، مع التقيد بالإرشادات الصحية الميدانية، لتفادي الإجهاد أو التعرض لضربات الشمس، خاصة في ذروة الظهيرة.

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