الخميس 05 يونيو 2025
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حوادث

ارتكبوا 16 واقعة، حبس أخطر عصابة لسرقة الدراجات النارية بالقاهرة

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحبس تشكيل عصابي مكون من خمسة عاطلين – لأربعة منهم معلومات جنائية سابقة – تخصصوا في سرقة الدراجات النارية باستخدام أسلوب "توصيل الأسلاك"، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية

جاءت عملية الضبط في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط مرتكبي جرائم السرقة، حيث تم رصد نشاط التشكيل وضبط عناصره، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 16 واقعة سرقة لدراجات نارية بذات الأسلوب.

سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"

وأسفرت التحريات عن ضبط كافة المسروقات التي تم الاستيلاء عليها، وذلك بإرشاد المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة للتحقيق.

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