ضبط تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين، تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.

سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"

وجاءت عملية الضبط في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الجنائية، حيث أكدت التحريات قيام المتهمين بارتكاب عدد من وقائع السرقة بنفس الأسلوب، مستهدفين المارة في الشوارع العامة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الوقائع.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب 12 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للجهات المختصة.

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