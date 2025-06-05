الخميس 05 يونيو 2025
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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة في اتهام خادمة بسرقة شقة بالتجمع

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سرقة خادمة مبالغ مالية من داخل مسكن مخدومتها بمنطقة التجمع الخامس وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

سرقة مبلغ مالي من مسكن سيدة بالتجمع 


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس يفيد بضبط (إحدى السيدات)، لقيامها بسرقة مبلغ مالى من مسكن سيدة تعمل لديها بأسلوب "المغافلة".


وتم بإرشادها ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

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