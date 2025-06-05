تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط تشكيل عصابي مكون من خمسة عاطلين – لأربعة منهم معلومات جنائية سابقة – تخصصوا في سرقة الدراجات النارية باستخدام أسلوب "توصيل الأسلاك".

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"

جاءت عملية الضبط في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط مرتكبي جرائم السرقة، حيث تم رصد نشاط التشكيل وضبط عناصره، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 16 واقعة سرقة لدراجات نارية بذات الأسلوب.

سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"

وأسفرت التحريات عن ضبط كافة المسروقات التي تم الاستيلاء عليها، وذلك بإرشاد المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة للتحقيق.

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