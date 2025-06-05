الخميس 05 يونيو 2025
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حوادث

حبس سائق دراجة نارية بتهمة التحرش بطالبة في النزهة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة النزهة بحبس سائق دراجة نارية بتهمة التحرش بطالبة أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة النزهة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة النزهة بلاغًا من طالبة مقيمة بدائرة القسم، أفادت خلاله بتعرضها للتحرش من قِبل قائد دراجة نارية مجهول أثناء سيرها في أحد الشوارع.

تحرش بطالبة فى النزهة 

على الفور، تم تشكيل فريق بحث وتكثيف التحريات، حيث أسفرت الجهود عن تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل ومقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، والتي تبين أنها دون لوحات معدنية.


بمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي ورد في أقوال المجني عليها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وأُحيل إلى الجهات المختصة للتحقيق.

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