الثلاثاء 03 يونيو 2025
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حوادث

مسكت إيدها بس، نص أقوال قائد "توك توك" تحرش بسيدة في القطامية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

استمعت نيابة القاهرة الجديدة ، لأقوال سائق "توك توك" لقيامه بالتحرش بسيدة والاستيلاء على مبلغ مالي منها بدائرة قسم شرطة القطامية.

وفي بداية التحقيقات أنكر السائق تحرشه بالسيدة “ قائلًا”: رفضت تدفع الأجرة.. قلت لها حرام عليكِ أنا شقيان.. سابتني ومشيت فشديت إيدها وخدت منها الفلوس غصب".

كانت البداية بتلقي قسم شرطة القطامية بلاغًا من سيدة مقيمة بالمنطقة، أفادت فيه بحدوث مشادة كلامية بينها وبين قائد مركبة "توك توك" بسبب خلاف على قيمة الأجرة، تطورت إلى قيام المتهم بالاستيلاء على مبلغ مالي منها، فضلًا عن تحرشه بها.

وعلى الفور، وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه سائق "توك توك" له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق.

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