الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

كشف ملابسات تحرش وسرقة داخل سيارة نقل ذكي بمدينة نصر وضبط الجاني

كشف ملابسات تحرش
كشف ملابسات تحرش وسرقة داخل سيارة نقل ذكي بمدينة نصر.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من كشف تفاصيل منشور متداول بشأن تعرض سيدة للتحرش وسرقة متعلقاتها الشخصية داخل سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي.

تفاصيل الواقعة
تبين أنه بتاريخ 30 مايو 2025، ورد بلاغ إلى قسم شرطة ثالث مدينة نصر من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، أفادت فيه بأنها أثناء استقلالها سيارة نقل ذكي بدائرة القسم، ادعى السائق تعطل السيارة، ثم قام بالتحرش بها وسرقة هاتفها المحمول وحقيبة يدها.

الداخلية تواصل ضرباتها الاستباقية.. تطهير البؤر الإجرامية قبل عيد الأضحى.. ضبط أكثر من 1200 قطعة سلاح ناري ومقتل 15 عنصر شديد الخطورة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

ضبط المتهم
بالفحص وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بمنطقة مدينة نصر. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة، كما أرشد عن المسروقات.

النيابة تتولى التحقيق
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الداخلية النقل الذكي شركات النقل الذكي قسم شرطة ثالث مدينة نصر منطقة مدينة نصر وزارة الداخلية

مواد متعلقة

الداخلية تواصل ضرباتها الاستباقية.. تطهير البؤر الإجرامية قبل عيد الأضحى.. ضبط أكثر من 1200 قطعة سلاح ناري ومقتل 15 عنصر شديد الخطورة

سرقة هاتف كلمة السر، حل لغز العثور على جثة أفريقي مقيد أسفل سرير فى بولاق الدكرور

عامل يقود سيارة عكس الاتجاه في الشرقية وتحرك عاجل من الشرطة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على طفلة في دمياط وتضبط المتورطين

ضبط قائد سيارة نفذ حركات استعراضية وسمح بجلوس أشخاص على النوافذ بالشرقية

بعثة أسر شهداء الشرطة تغادر مطار القاهرة لأداء فريضة الحج (صور)

الداخلية تنظم ورشة تدريبية للكوادر الإدارية بعدد من الوزارات والمجالس القومية

رئيس بعثة الحج: اكتمال الاستعدادات لتصعيد ضيوف الرحمن إلى صعيد عرفات

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

اسكت من فضلك، سبب مغادرة ممثل الزمالك اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية

غرق كلي، وزيرة البيئة تكشف عن سيناريو متشائم للإسكندرية والدلتا

وزير المالية يكشف موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

رئيس حي شرق مدينة نصر يكشف سبب غلق محل "بوظة وبراد"

الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على طفلة في دمياط وتضبط المتورطين

الأمن يكشف تفاصيل إشهار عامل سلاحًا أبيض داخل مطعم بمدينة نصر

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

16,5 ألف جنيه سعر طن أرز الشعير عريض الحبة في الأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الإثنين 2/ 6/ 2025

المزيد

انفوجراف

لويس إنريكي سادس مدرب يتوج بدوري أبطال أوروبا مع فريقين مختلفين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ارتداء الملابس البيضاء في المنام وعلاقته بكسب المال الكثير

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن المعاني الروحية في الشعائر والمناسك (فيديو)

من بدع الحجيج، خالد الجندي يحذر ضيوف الرحمن من هذا الأمر في يوم عرفة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية