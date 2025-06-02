كشف ملابسات تحرش وسرقة داخل سيارة نقل ذكي بمدينة نصر وضبط الجاني

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من كشف تفاصيل منشور متداول بشأن تعرض سيدة للتحرش وسرقة متعلقاتها الشخصية داخل سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي.

تفاصيل الواقعة

تبين أنه بتاريخ 30 مايو 2025، ورد بلاغ إلى قسم شرطة ثالث مدينة نصر من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، أفادت فيه بأنها أثناء استقلالها سيارة نقل ذكي بدائرة القسم، ادعى السائق تعطل السيارة، ثم قام بالتحرش بها وسرقة هاتفها المحمول وحقيبة يدها.

ضبط المتهم

بالفحص وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بمنطقة مدينة نصر. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة، كما أرشد عن المسروقات.

النيابة تتولى التحقيق

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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