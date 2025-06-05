مافيا الآثار.. وتنابلة السلطان!

كان وما زال الشغل الشاغل لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هو اتباع سياسة الجباية، والبحث عن وسائل سهلة لزيادة الموارد، ولم يكن هناك سوى الغلاء ثم الغلاء والاتجاه لزيادة جميع أسعار السلع والخدمات بنسب تاريخية غير مسبوقة، وذلك بالتوازى مع تنفيذ صارخ ومهين لكل أوامر البنك وصندوق النقد الدوليين مع الانخراط في الحصول على ديون خارجية وداخلية لا حصر لها.



لم تكتف الحكومة بإسقاط الدولة فى مستنقع الديون بل لجأت لبيع كم هائل من مقدراتها من أصول عقارية وأراض ومشروعات ضخمة وشركات استراتيجية ليصل عدد الشركات إلى نحو 69 شركة بعد أن كان هذا العدد يصل إلى 155 شركة منذ فترة ليست بعيدة، واستمرت فى سياسة التفريط في كل مقدرات الوطن حتى الموانئ والمطارات لم تسلم رقابها من ساطور الحكومة الذى يذبح كل مقومات الوطن بثمن بخس وكل هذه الجرائم ترتكب بإسم الإستثمار.



اعتماد الحكومة على هذه الوسائل غير الرشيدة خلق جيلا من الموظفين والعاملين بالدولة في مختلف القطاعات يعانى من اللامبالاة، فالطبيب خاصة في المستشفيات العامة لا يكترث بمعالجة المريض، والمعلم في المدارس الحكومية لا يشغل باله برقى مستوى الطلاب، والعامل في المصانع لا يهتم بزيادة الإنتاج، وغيرهم فى مختلف المجالات على نفس الشاكلة..

الكل لا يهمه مصالح الوطن كل ما يشغله هو موعد صرف الراتب الشهرى لتلبية الإحتياجات وسداد ما عليه من مستحقات وديون، أما تأدية ما عليه من واجبات فهذا الأمر أصبح لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد، لذلك أصبح ينطبق على هذه النوعية من العاملين عبارة "تنابلة السلطان"!

نحن الآن أمام واقعة تدل على مدى تقاعس ولامبالاة فئة من هؤلاء المسؤولين الذين لا يكترثون بثروات، فأصل الحكاية ترجع إلى شهر فبراير الماضى حين أسندت وزارة الثقافة عملية ترميم قصر ثقافة الأقصر وقصر الطفل بنفس المحافظة وتحديدا فى منطقة أبو الجود بوسط مدينة الأقصر، لإحدى شركات المقاولات فى إطار خطة تطوير البنية التحتية للمنشآت الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة..

بدأت الشركة أعمالها غير أن المنازل والمبانى المحيطة بالمبنيين حدث بها هبوط أرضى، مما استدعى تدخل مسؤولى المحافظة والذين اكتشفوا أن عمال شركة المقاولات قاموا بحفر عميق بلا أى داع، سوى التنقيب عن الآثار فى ظل غياب من أى مسئول لمتابعة أعمال الترميم من جانب قصر الثقافة أو قصر الطفل.



على الفور قام محافظ الأقصر بإبلاغ وزير الثقافة بما يحدث فى محيط المنطقة المحيطة فقام وزير الثقافة من جانبه بالزيارة لموقع الحدث بشكل مفاجئ للجميع، ليكتشف وجود سراديب وأنفاق ممتدة لأسفل المنازل المحيطة، مما يثير الشكوك فى أعمال حفر وتنقيب عن الآثار بشكل غير قانونى..

ورصد الوزير الحالة السيئة التى عليها المبنيان بما لا يتسق مع طبيعة الأعمال المفترض تنفيذها، فضلا عن وجود قصور شديد فى الإشراف وغياب شبه تام للمتابعة من قبل الجهات المسؤولة بالموقعين، وهو الأمر الذى يضعهم فى قفص الإتهام سوى بسبب إهمالهم وتسيبهم أو بسبب تواطئهم مع مافيا التنقيب عن الآثار.



على الفور قرر الوزير إحالة جميع المسئولين إلى التحقيق الفورى وإتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية.



ومن الغريب أن وزير الثقافة خرج بتصريحات نارية اتهم فيها موظفى الدولة بأنهم لا يشعرون بالمسؤولية، واصفا ما حدث بأنه هذا نتاج تراكمات عقود من الإهمال وسوء الإدارة، متجاهلًا أن هذه الفوضى من جانب الموظفين ما هى إلا حلقة من مسلسل الإهمال واللامبالاة الحكومية..

ولاشك أن ترك ثروات البلاد وحضارتها فى أيدى أباطرة الإهمال والتسيب أمرا غير مقبول مطلقا، وآن الأوان لأن تقوم الأجهزة الرقابية بدورها حفاظا على كنوز مصر وحضارتها التى ليس لها مثيل في كل دول العالم والتى هى مصدر عظمتها.

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