البنوك الوطنية أولى بتمويل مصنع لبن الأطفال

كانت رسالة الرئيس السيسي مباشرة وواضحة للحكومة والمستثمرين على حد سواء بإنشاء مصنع لإنتاج لبن الأطفال، بعد أن أصبحت فاتورة إستيراد هذا المنتج مرتفعة للغاية حيث تقدر بنحو 12 مليار جنيه سنويا، وهو الأمر الذى يمثل عبئا شديدا على ميزانية الدولة ويشكل ضغطا على الدولار..

حيث تستورد مصر سنويا نحو 45 مليون علبة لبن الأطفال منها 19 مليون علبة مدعمة من قبل وزارة الصحة تبلغ قيمتها السنوية نحو 5 مليارات جنيه أما باقى الكمية فيتم بيعها بالصيدليات بأسعار تتراوح ما بين 250 و465 جنيها للعلبة الواحدة، وهناك أنواع يصل سعرها إلى 700 جنيه.



وعلى الفور قامت الحكومة بالتحرك السريع وبدأت في الاتصال ببعض المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، حيث قال المهندس خالد صلاح المتحدث باسم جهاز مستقبل مصر إنهم بدأوا اجتماعاتهم مع القطاع الخاص لإنشاء مصانع ألبان للأطفال لسد العجز، وذلك فور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي..

مشيرا إلى أن التحدي الأكبر حاليا يتمثل فى توفير اللبن الطبيعي من أجل إنتاج اللبن المجفف الخاص بالأطفال، مؤكدا أنه قريبا ستكون هناك أخبار سارة عن مصنع ألبان الأطفال، وذلك للسعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من ألبان الأطفال تبعا لتوجيهات الرئيس.



ولا شك أن تصريحات الرئيس تأتي في وقت تمتلك فيه مصر فعليًا لمصنع لاكتو مصر التابع لمجموعة شركات أكديما، بمدينة العاشر من رمضان، والذي يصل إنتاجه سنويًا لـ35 مليون عبوة حيث أن هذه الشركة بدأت في إنتاج ألبان الأطفال منذ 2003 وتستخدم أحدث تكنولوجيات التصنيع، والتي تم نقلها من أكبر الشركات العالمية في النمسا وألمانيا، وتوطينها في مصر لتكون تكنولوجيا مصرية خالصة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في الإنتاج والرقابة، وفقًا لبيان وزارة الصحة.



وفور تولي الدكتورة ألفت غراب رئاسة شركة أكديما عام 2017، بدأت مراجعة نشاط الشركة والمصانع التابعة لها والتى أنشأت من أجلها الشركة، ووجدت أن أكديما لها نسبة فى مصنع لاكتو مصر والغريب أن المستندات لدى أكديما كانت تؤكد أن المصنع متوقف عن العمل منذ 2006، فيما تبين أن المصنع يعمل وينتج بل ويصدر منتجاته، وتم توجيه دعوة لوزير الصحة لتفقد المصنع ومراجعة نشاطه.



وزير الصحة حينها هو الدكتور أحمد عماد الدين راضى والذى استجاب للدعوة وقام بتفقد المصنع، ووجد أن المصنع يعمل بكفاءة عالية وطاقته الإنتاجية 35 مليون عبوة سنويا، ويصدر لبعض الدول الإفريقية والعربية، حيث ينتج ألبان أطفال شبية لبن الأم وألبان كاملة الدسم والكريمة والمبيض، وكان يعمل عامي 2003 و2004، وعندما حدث زيادة فى سعر الصرف فى ذلك الوقت نجح فى أن يغطى احتياجات مصر من الألبان شبيه لبن الأم.



وأكد الوزير حينها أن وجود مثل هذا المصنع فى مصر والذى تساهم فيه شركة “أكديما” الحكومية سيوفر على الدولة الكثير، وسينهى مشكلة الألبان بشكل نهائى.

وفى نهاية شهر نوفمبر الماضى تفقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مصنع شركة لاكتو مصر لإنتاج الألبان وأغذية الأطفال، بمدينة العاشر من رمضان، في إطار دعم الصناعة الوطنية، ولضمان زيادة معدلات ضخ ألبان الأطفال والألبان العلاجية المدعمة من الدولة واطلع على الطاقة الإنتاجية للمصنع والتي تصل إلى 35 مليون عبوة سنويًا، يتم تخصيص 22 مليون منهم لوزارة الصحة والسكان، لتوزيعهم ضمن منظومة الألبان المدعمة..

كما أن الوزير وجه بالتنسيق والتعاون بين الشركة والمعهد القومي للتغذية، لتبادل الخبرات المشتركة في المعامل، والإضافات المقترحة في مكونات الألبان، وأبدى إعجابه بتطبيق أعلى معايير الجودة في الإنتاج والرقابة فى هذه الشركة.



وأكد المتخصصون فى هذا النوع من الاستثمار أن تكلفة إنشاء مثل هذا المصنع تقدر بنحو عشرة ملايين دولار حد أقصى أى حوالى 500 مليون جنيه ويحقق أرباح كبيرة، وهو التمويل الذى يمكن أن توفره البنوك الوطنية والتى يكتظ بها حجم ودائع كبير للغاية يتجاوز حاليا نحو 12 تريليون جنيه وبالتالى تجنى ميزانية الدولة ثمار هذا المصنع المربح.

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