الضفائر والطلمبات.. يا مسهل!

لن نحيد أبدا عن الخط الذي التزمنا به من مطالبة الحكومة بالتنمية الصناعية الحقيقية، وإنشاء المصانع التي تلبي الاحتياجات المحلية وإمكانية التصدير، مع الاهتمام المتوازي بالزراعة حتى تتمكن البلاد من تجاوز عقبة انخفاض العملة المحلية أمام الجنيه، مما يلهب ظهور المصريين بارتفاع الأسعار..

فمن المعلوم أن مشكلة مصر الأولى في الدولار، فلو قل الطلب عليه لانخفضت الأسعار تلقائيا، وذلك يتحقق بإنشاء المصانع التي تقلل من الاعتماد على الاستيراد؛ مما يعطي للجنيه قيمته كما يساهم في زيادة فرص العمل.

ومن الأخبار المبشرة التي تتجه فيها الحكومة إلى قطاع الصناعة ذلك الخبر بموافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على الطلب المقدم من أحد الشركات المحلية للحصول على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان بمنطقة منشأة كمال بمحافظة الفيوم، وذلك لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج مختلف الضفائر الكهربائية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذا المشروع سيكون من المشروعات الواعدة لقربه من مسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق السريعة بالإضافة إلى تكامله مع مشروع الشركة اليابانية المجاور له.

وفي هذا الإطار أكدت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على ضرورة تقديم تيسيرات في مجال توطين صناعة السيارات خاصة الكهربائية في مصر ليشمل ذلك حوافز متنوعة مثل: زيادة القيمة المضافة، وحجم الإنتاج الكمي، وزيادة الاستثمارات الجديدة، والالتزام البيئي، وحافز تنمية المناطق ذات الاولوية، وذلك للمساهمة في تعظيم وتشجيع صناعة السيارات.

ويذكر أن هناك شركة يابانية لها مصنع لضفائر السيارات بمدينة العاشر من رمضان، وتمتلك 8 مصانع لإنتاج ضفائر السيارات في محافظة بورسعيد ومدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر باستثمارات نحو 100 مليون دولار.

وتوفر هذه المصانع أكثر من 12 ألف فرصة عمل مباشرة، وتصدر 100% من إنتاجها، الذي زاد على مليار يورو خلال السنوات الخمس الماضية. وتأتي هذه الشركة في المرتبة الأولى عالميا في مبيعات الضفائر والأسلاك الكهربائية الخاصة بالسيارات، ويوجد لها 109 فروع في 33 دولة ومنطقة حول العالم، ومصر إحدى هذه الدول التي لها أهمية خاصة في تصدير منتجات الشركة إلى الكثير من دول العالم.

كما يوجد مصنع لشركة يابانية أخرى بالفيوم الذي تقدمت الشركة المصرية لإقامة مجمع صناعي لصناعة ضفائر السيارات بجواره، وتبلغ استثمارات المصنع الياباني 30 مليون يورو، جميعها استثمار أجنبى مباشر على مساحة نحو 70 ألف متر مربع، ويوفر أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ومن هنا أرى أهمية اقتحام الشركة المصرية ذلك المجال والاستفادة من خبرات الشركات اليابانية حتى تكون هناك صناعة مصرية بالشراكة مع الأجنبية.

كما استعرض اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية سبل تطوير صناعة الطلمبات في مصر، من خلال التركيز على توطين التكنولوجيا، واعتماد المواصفات المصرية، وإنشاء معامل وطنية لاختبار الطلمبات المحلية بمواصفات قياسية محددة ومطابقة مع الكود على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلزام المصانع بتلك المواصفات.

حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل المواصفات القياسية المصرية المنظمة لسوق الطلمبات بمختلف أنواعها، لا سيما طلمبات الحريق، لضمان جودتها وكفاءتها في مختلف الاستخدامات.

كما تم استعراض جهود الدولة المبذولة لإنشاء معامل متخصصة لاختبار الطلمبات المحلية، بما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، من خلال تعزيز التصنيع المحلي، وتقليل التكاليف، وتوفير فرص عمل جديدة، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن صناعة الطلمبات تعد ركيزة أساسية في قطاع البنية التحتية والصناعة بمصر، وتطويرها يُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ما تناول الاجتماع آليات تعزيز النظام الرقابي على السلع والمنتجات المحلية أو المستوردة من مصدرها بتعزيز الرقابة عليها في المصانع أو الموانئ، إلى جانب الرقابة عليها في مراكز البيع وذلك لضمان جودة المنتجات وبما يسهم في حماية المستهلك المصري وتعزيز سمعة المنتج المحلي في الأسواق العالمية، وكذا سمعة المنتجات المتداولة بالسوق المحلي.

حيث تم التأكيد على ضرورة تكامل الجهات المعنية بالرقابة على المنتجات بالأسواق المصرية التي تشمل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتطوير منظومة الرقابة على المنتجات بما يتماشى مع المعايير الدولية ويسهم في تعزيز الثقة في المنتجات المحلية وفتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية.

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