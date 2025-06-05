حرب الجبالي الأعلى مشاهدة في مصر على "شاهد"

تصدر مسلسل “حرب الجبالي” بطولة الفنان أحمد رزق وعدد من النجوم قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في مصر على منصة شاهد اليوم، متخطيا عددا من الأعمال الناجحة مثل المسلسل المقتبس عن الدراما التركية “آسر” الذي احتل المركز الثاني في القائمة.

واحتل مسلسل المدينة البعيدة المركز الثالث، أما المسلسل التركي “ليلى” فقد تراجع إلى المركز الرابع في قائمة الأكثر مشاهدة على شاهد في مصر بعدما كان متصدرا القائمة منذ أيام.

قصة وأبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

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