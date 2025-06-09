عميد طب قصر العيني يقدم روشتة علاجية للوقاية من الجلطات المخية

قدم الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، وأستاذ المخ والأعصاب، روشتة علاجية للوقاية من الجلطات المخية، مؤكدا أنها نفس الروشتة التي ينصح بها للوقاية من الجلطات القلبية أيضا.

وأشار صلاح، في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، إلى أن علاج الجلطات المخية أمر بسيط وهين جدا، ولكنه يحتاج لمنظومة إدارية محوكمة، موضحا أن تكلفته لا تذكر، بالنظر إلى عبء عدم العلاج الذي يقع على موازنة الدولة بسبب حدوث الإعاقات أو الوفاة، هذا بخلاف التأثير النفسي على المريض وأسرته.

وقال: إن أهم شيء للوقاية من الجلطات هو ممارسة الرياضة ثلاث مرات في الأسبوع، سواء بالمشي أو الجري لمدة نصف ساعة، والانتظام على نظام الغذائي متكامل، بالإضافة إلى التحكم في الضغط والسكر، ومنع التدخين، وتقليل الأوزان.

طرق الوقاية من الجلطات المخية

وأوضح الدكتور حسام صلاح، أنه من المهم أيضا علاج كل الأمراض القلبية، لأن لها تأثيرا مباشرا في حدوث الجلطات المخية.

وقال صلاح: إن دول أوروبا أدركت أهمية الرياضة وتأثيرها على صحة المواطنين، لذلك هناك دول أوروبية تجبر المواطن على التريض بشكل ثابت أسبوعيا، بحيث تغلق المدن بشكل كامل في هذا اليوم، لعمل ماراثون جري.

أعراض الجلطات المخية وطرق علاجها

وذكر عميد طب قصر العيني أعراض الجلطات المخية، وقال: إن هناك أعراضا معروفة للجلطة المخية وهي تلعثم بالكلام، وخدل بالذراع، والدوار، وعدم الإتزان، وازدواجية الرؤية، إضافة إلى اعوجاج الفم.

ونصح عميد طب قصر العيني، من تظهر عليه أي واحدة من تلك الأعراض، أن يتوجه فورا إلى مكان به خدمات إسعاف الجلطات المخية، لأنها تحتاج للإذابة بالحقن بشكل عاجل، في مدة لا تتجاوز 4 ساعات ونصف أو 6 ساعات للقسطرة العلاجية.



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