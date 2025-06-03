عميد طب قصر العيني يتفقد سير امتحانات دور مايو 2025 (صور)

أجرى الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات دور مايو 2025 داخل قاعات الامتحانات.

امتحانات كلية طب قصر العيني 2025

رافقه خلال الجولة كلٌّ من الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سليمان، أستاذ أمراض النساء والتوليد ومدير البرنامج الخاص "الإيبكا"، ومدير شئون الطلاب وعدد من الإداريين المعنيين بتنظيم الامتحانات.

شملت الجولة عددًا من اللجان، حيث تم الاطلاع على آليات التنظيم والإجراءات الإدارية والاحترازية المتبعة، مع التأكيد على توفير بيئة هادئة وآمنة تُمكِّن الطلاب من أداء امتحاناتهم بأفضل شكل ممكن.

امتحانات كلية طب قصر العيني 2025

ويتابع عميد الكلية أعمال الامتحانات يوميًّا لجميع الفرق الدراسية الست، بالتنسيق مع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين المعنيين بالعمل، وذلك لضمان تذليل أي صعوبات قد تواجه الطلاب أو القائمين على الامتحانات، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق أعلى مستويات الانضباط والجودة.

أعداد طلاب كلية طب قصر العيني بجميع المراحل

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات دور مايو هذا العام 14,344 طالبًا وطالبة، منهم 8,733 من الطلاب المصريين المقيدين بالعام الجامعي 2024/2025، بالإضافة إلى 5,611 طالبًا من الوافدين من جنسيات متعددة، يشمل العدد الإجمالي للطلبه المقيدين، الطلابَ المسجلين في البرنامج الخاص "الإيبكا"، في تأكيد على الدور الإقليمي والدولي الذي تلعبه الكلية في مجال التعليم الطبي.

امتحانات كلية طب قصر العيني 2025

وانطلقت الامتحانات في 29 مايو، ومن المقرر أن تستمر حتى 30 يوليو 2025، وسط التزام تام من إدارة الكلية بتطبيق اللوائح المنظمة وضمان العدالة والشفافية في جميع الإجراءات.

وتأتي هذه الجهود في سياق سعي الكلية الدائم للحفاظ على مكانتها الرائدة بين كليات الطب في مصر والمنطقة، وتعزيز جودة العملية التعليمية والامتحانية بما يتماشى مع تاريخها العريق ورؤيتها المستقبلية في تطوير التعليم الطبي.

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