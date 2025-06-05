الخميس 05 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يلتقي ممثلي مبادرة "اتحاد بشبابها"

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال اللقاء،فيتو

التقى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، ممثلي اتحاد بشبابها التابع لوزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار دعم جهود الشباب وتعزيز مُشاركتهم في تنمية المُجتمع.

رياضة القليوبية تستعد لاستقبال عيد الأضحى بمبادرة "يوم الخير"

تعليم القليوبية ينفي تسريب امتحان الحاسب الآلي للشهادة الإعدادية

وخلال اللقاء استعرض الشباب أهداف المبادرة وأنشطتها المُختلفة الصحية والرياضية والمُجتمعية والتوعوية، مؤكدين حرصهم على الإسهام في خدمة قضايا التنمية والتطوع والتطُلع لعمل "شارع بشبابها" ليكون الأول بالقليوبية على مستوى محافظات الجمهورية والذي سيشمل عدة أنشطة فنية وثقافية وقسم للتوعية.
وفي هذا الصدد أشاد محافظ القليوبية بدور الإتحاد في تمكين الشباب وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم الدعم اللازم وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح أنشطة الإتحاد، وذلك في سياق التعاون المُستمر بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة لدعم البرامج الشبابية وتنمية قُدرات الشباب بما يخدم مُستقبل الوطن ويُحقق رؤية مصر ٢٠٣٠م.

جاء اللقاء بحضور الدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات، والدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ونجلاء الفرماوي مدير المُبادرات الشبابية بالمحافظة، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، راندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب، نانيس مدير عام الإدارة العامة للمبادرات والشبابية، ومحمد محمود رئيس اتحاد بشبابها، وعدد من أعضاء مجلس إدارة إتحاد بشبابها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية مبادرة يوم الخير محافظ القليوبية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

مواد متعلقة

رياضة القليوبية تستعد لاستقبال عيد الأضحى بمبادرة "يوم الخير"

ارتياح بين طلاب الشهادة الإعدادية لسهولة امتحان العلوم في القليوبية

المشدد 15 عاما لربة منزل وتغريمها 200 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات في القليوبية

محافظ القليوبية: غرف طوارئ وعمليات لاستقبال شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى

الأكثر قراءة

موعد مباراة أستراليا واليابان في تصفيات آسيا لكأس العالم والقناة الناقلة

التشكيل الرسمي لمباراة اليابان وأستراليا في تصفيات كأس العالم

انخفاض 5 جنيهات في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس (آخر تحديث)

الدوري الفرنسي، تغطية شعار دعم المثلية يكلف كوكا عقوبة قاسية

دعاء يوم عرفة 2025، أبرز الأذكار من الكتاب والسنة

أول تعليق من محمد ياسر بعد استبعاده من قائمة الأهلي المونديالية

قناة السويس تنشر صورا نادرة من حفل استئناف الملاحة بعد نصر أكتوبر (صور)

بعد الإعصار المخيف، خبير باليونسيف يكشف تفاصيل جديدة بشأن مواجهة الإسكندرية للتسونامي

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس 5-6-2025 في الأسواق

سعر الإسترليني في البنوك المصرية اليوم الخميس 5 يونيو 2025

انخفاض 5 جنيهات في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس (آخر تحديث)

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2025.6.4

المزيد

انفوجراف

مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد تناول اللحوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف عن صلاة النساء بجوار الرجال في العيد: مخالفة صريحة للضوابط الشرعية

خالد الجندي في دعاء مؤثر من عرفات: اللهم أدخلنا جنات عدن التي وعدتنا (فيديو)

تفسير حلم شراء الخروف في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

المزيد
الجريدة الرسمية