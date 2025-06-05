رياضة القليوبية تستعد لاستقبال عيد الأضحى بمبادرة "يوم الخير"

استعدت أندية الفتاة والمرأة بمحافظة القليوبية لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال مبادرة "يوم الخير" والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضة، على مستوى مراكز الشباب.

مبادرة "يوم الخير" بالقليوبية



وتعكس المبادرة الدور المجتمعي المتنامي الذي تقوم به مراكز الشباب، والتي لم تعد مجرد أماكن لممارسة الأنشطة الرياضية فقط، بل أصبحت مراكز خدمة مجتمعية تُسهم بشكل فعّال في تلبية احتياجات المواطنين.

تتضمن فعاليات المبادرة تنظيم معارض للملابس داخل مراكز الشباب، يتم من خلالها توزيع الملابس مجانًا على المواطنين، بهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وخاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

يتم التنفيذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور وليد فرماوي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور ناصر تكفة مدير إدارة الشباب.

وتأتي هذه المبادرة في إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة لترسيخ دور مراكز الشباب كمؤسسات خدمية مجتمعية، تُعزز من قيم التضامن والتكافل الاجتماعي.

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