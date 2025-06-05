ضبط محلين لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية في العبور

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مالكي محلين بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، بتهمة بيع أجهزة "ريسيفر" معدة لفك شفرات القنوات الفضائية، بالمخالفة لأحكام القانون.

فك شفرات القنوات الفضائية فى العبور

أكدت المعلومات والتحريات قيام مالكي المحلين ببيع أجهزة غير مصرح بتداولها في الأسواق، كونها معدة لفك شفرات القنوات الفضائية، بما يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحلين المشار إليهما، وأسفرت الحملة عن ضبط مالكيهما، وعُثر بحوزتهما على عدد من أجهزة الريسيفر المجهزة لفك الشفرات بدون ترخيص، وعدد من قطع الـ "LAN" المستخدمة لربط تلك الأجهزة بشبكة الإنترنت.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة.

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