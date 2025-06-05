محافظ الدقهلية يتابع استعدادات عيد الأضحى بالمنطقة المركزية

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، في جولة صباحية مفاجئة اليوم الخميس، المنطقة المركزية، التي تضم مدينتي المنصورة وطلخا، وأكد سعيه الدائم لمتابعة مستوى تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين وتوفيرها في مختلف القطاعات والمجالات والاطمئنان على تلبية احتياجاتهم.

محافظ الدقهلية تفقد أعمال السوق الحضاري بطلخا

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع مدينة طلخا، يرافقه إسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، شملت شارع النوادي، والبحر الأعظم، وصلاح سالم، وأكد على تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات بشوارع المدينة.

كما تفقد أعمال السوق الحضاري بطلخا، وشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال لنقل السوق إليه والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، كما تفقد أحد المخابز والتقى بالمواطنين وأكد لهم على بذله كل الجهود لتوفير وتلبية احتياجاتهم المختلفة، وشدد على المتابعة اليومية لأعمال المخابز والتأكد من انتظام عملها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ومنع وجود تكدسات للمواطنين وسرعة تسليم الخبز لأصحابه.

محافظ الدقهلية يتفقد مستوى الخدمات بشارع الجمهورية والمشاية

وتفقد محافظ الدقهلية مستوى الخدمات بشارع الجمهورية والمشاية والجيش وقناة السويس بالمنصورة للوقوف على مستوى النظافة، وأكد على رئيس الحي بالمتابعة على مدار الساعة لأعمال منظومة النظافة ومنع وجود أي تجمعات قمامة خاصة خلال أيام العيد، ومتابعة الحدائق العامة والمتنزهات والجزر الوسطى، ومنع أي إشغالات تعوق حركة المرور والسير في الشوارع أمام المواطنين.

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