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محافظات

وكيل وزارة التموين يقود حملة على الأسواق والمحال والمخابز بحى العجمى

الاسكندريه
الاسكندريه

قاد اليوم المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية يرافقه  جمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى، حملات تموينية مكبرة على بعض المحلات والسوبر ماركت والمخابز السياحية ومحلات الجزارة والدواجن والأسماك والخضر والفاكهة والعطارة والبقالة الجافة والأنشطة التجارية بأسواق الكيلو 21 وأسواق 6 أكتوبر

 

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ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات  الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمخابز

 

جاء ذلك بحضور  الدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة الرقابة بالمديرية وأمانى حلمى رئيس قسم صيانة الحبوب وريهام عبد القادر مديرة إدارة تموين العجمى ومحمد عادل مدير إدارة تموين وسط وحسن داود مدير إدارة تموين العامرية ومحمد الشافعى رئيس رقابة تموين العجمى وأحمد هيبة رئيس رقابة تموين المنتزة وأحمد على رئيس رقابة تموين وسط  والمفتشين  محمود راشد وأحمد شكرى ونبيل عسكر ومحمود رضوان وأحمد سعد،و ذلك لحوكمة وضبط الأسعار بالأسواق

حيث تم تحرير المخالفات التالية ضبط وتحريز 100 كجم سكر ناقص الوزن وبدون فواتير دالة على الحيازة، وتحرير محضر حيازة وعرض وبيع سجائر مجهولة المصدر وتم مصادرة 124 علبة سجائر متنوعة، وتحرير محضر ضبط وتحريز 13 علبة زيت باكم بدون فواتير ومجهول  المصدر وتحرير محضر ضبط عدد 12 علبة دهان منتهية الصلاحية وتحرير محضر ضبط وتحريز عدد 140 زجاجة ليكود زيوت شيشة مجهول المصدر وتحرير  عدد 12 محضر عدم إعلان عن الأسعار المواد الغذائية بالأسواق

 

كما تم تحرير  6 محاضر عدم حمل شهادات صحية وقت التفتيش لبعض المحلات الخاصه لبيع المواد الغذائية وتحرير عدد 10 محاضر متنوعة لمخابز بلدية مخالفة


وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات

 

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المهندس السيد حرز الله وزارة التموين بالاسكندرية

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