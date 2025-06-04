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محافظات

محافظ الدقهلية يكرم وكيل وزارة الري

تكريم وكيل وزارة
تكريم وكيل وزارة الري، فيتو

كرّم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المهندس كمال القلماوي، وكيل وزارة الري بالمحافظة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالدقهلية وانتقاله لتولي منصب وكيل وزارة الري بمحافظة البحيرة، بناء على قرار الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وذلك في إطار التقدير للجهود المبذولة والعطاء المتواصل في قطاع الري.

إنجازات بقطاع الري في الدقهلية 

من جانبه، عبّر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن شكره وتقديره للمهندس كمال القلماوي على ما قدمه من جهود صادقة وعمل دؤوب خلال فترة خدمته بالمحافظة، مثمنًا ما تحقق من إنجازات بقطاع الري بالمحافظة وأكد المحافظ أن القلماوي كان نموذجًا للقيادة الفاعلة، وأن بصماته ستبقى واضحة في ملفات الري بالمحافظة.

كفاءة وإخلاص العاملين بقطاع الري بالدقهلية

وأعرب المحافظ عن ثقته الكاملة في كفاءة وإخلاص العاملين بقطاع الري بالدقهلية، متمنيًا التوفيق والنجاح للقيادة الجديدة التي ستتولى مسؤولية القطاع بالمحافظة، وأن تواصل المسيرة بنفس الروح المخلصة التي عهدها الجميع فيهم وفي قيادتهم.

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