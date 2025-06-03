كايسيدو: الإكوادور قادر على تخطي البرازيل في الظهور الأول لـ أنشيلوتي

أعرب مويسيس كايسيدو، نجم وسط تشيلسي، عن ثقته في قدرة منتخب الإكوادور على الفوز أمام منتخب البرازيل، في المواجهة المرتقبة التي ستجمع المنتخبين مساء الخميس بالتوقيت المحلي في مدينة جواياكيل، ضمن الجولة الـ15 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال كايسيدو عقب الحصة التدريبية الأولى لفريقه مساء الإثنين: "نحن على يقين من أنها ستكون مباراة صعبة للغاية، لكننا مقتنعون بقدرتنا على الفوز".

وأكد اللاعب المتوَّج مؤخرًا مع تشيلسي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، أن الأجواء داخل المنتخب الإكوادوري مثالية، قائلًا: "الفريق يتمتع بوحدة قوية وأجواء رائعة، وهذا أمر مهم للغاية، نؤدي بشكل جيد، ومعنوياتنا مرتفعة، ونحن مستعدون للفوز".



وتحدث كايسيدو عن المواجهة السابقة التي خسرها منتخب بلاده أمام البرازيل بهدف نظيف في الجولة السابعة من التصفيات، معتبرًا أن الدروس المستفادة منها ستُحدث فارقًا في اللقاء المقبل: "تلك المباراة كانت مختلفة، والمواجهة المقبلة ستكون شيئًا آخر تمامًا".

واختتم تصريحاته مؤكدًا احترامه الكبير لخصم بحجم البرازيل، الذي يستعد لأول مباراة له تحت قيادة الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، لكنه شدد على الثقة في قدرات فريقه: "نحترم البرازيل على تاريخها وما حققته، لكن في النهاية المباراة تُلعب بين 11 لاعبًا ضد 11. نحن واثقون من قدرتنا على تقديم الأداء الذي اعتدنا عليه".

ترتيب تصفيات كأس العالم أمريكا الجنوبية

وتتصدر الأرجنتين جدول التصفيات برصيد 31 نقطة، تليها الإكوادور في المركز الثاني بـ23 نقطة، ثم أوروجواي، البرازيل، وباراجواي في المراكز من الثالث إلى الخامس برصيد متساوٍ (21 نقطة) مع فارق الأهداف.

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