الجمعة 06 يونيو 2025
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الصحة: استمرار خدمات قيد المواليد والوفيات وتوفير تطعيم الكبدي في أيام عيد الأضحى

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو

أكدت وزارة الصحة استمرار تقديم عدد من الخدمات الوقائية خلال أيام عيد الاضحى واستقبال المواطنين بمكاتب الصحة للحصول عليها.

قيد المواليد والوفيات

وأوضحت وزارة الصحة أن هذة الخدمات  تتضمن تطعيم الكبدي للمواليد، عيادات الغدة الدرقية، قيد المواليد والوفيات، توفير الأمصال العلاجية، استقبال العينات بالمعامل.

 وأعلنت وزارة الصحة تشغيل عيادات الطوارئ بمنشآت الرعاية الصحية، واستمرار العمل بمنظومة صرف الألبان الصناعية وفحص المقبلين على الزواج، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، إلى جانب مراجعة أعمال الترصد الحشري بمحافظة مطروح، وتنفيذ أعمال مكافحة ناقلات الأمراض، ضمن الخطة العمل الخاصة بالاستعدادات لموسم الصيف، والتي تتضمن العمل وفقًا لعدد من المحاور (أعمال الترصد، أعمال المكافحة، فحص العينات بالمعامل المركزية)، مشيرًا إلى المرور على 40 منشأة سياحية، و134 منشأة معنية بتقديم الغذاء، وتم إعدام 831 كيلو أغذية و310 لترات عصائر ومشروبات، حيث شدد الدكتور خالد عبدالغفار، على التنسيق مع هيئة سلامة الغذاء واتخاذ الإجراءات التصحيحية في هذا الشأن.

وأكد وزير الصحة استعداد المستشفيات وفرق الاستجابة للطوارئ خلال تلك الفترة، بما يضمن مواجهة التحديات الصحية المحتملة نتيجة زيادة التجمعات والأنشطة الاجتماعية خلال أيام العيد. 

وأشار إلى  مخاطبة كافة مديري المديريات الصحية بالمحافظات والجهات التابعة للوزارة برفع درجة الاستعداد والالتزام بـ (التأكد من جاهزية المستشفيات المحيطة بأماكن التجمعات وجاهزية الأجهزة بالأقسام، تجهيز فرق الانتشار السريع، سرعة الإبلاغ عن حالات المصابين، زيادة عدد الفرق الطبية بالمنشآت الصحية، توافر أكياس الدم والأدوية والمستلزمات، التنسيق مع مراكز السموم بالمحافظات وغرفة الخدمات الطارئة "137" الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، توافر عدد كاف من الأسرة في كافة الأقسام).

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وأضاف «عبدالغفار» أنه تم مناقشة مراحل الاستعداد للخطة من خلال الدعم الطبي واللوجيستي. 

وأوضح أن خطة العمل تتشكل من 5 محاور تشمل تأمين الطرق، مستشفيات الإحالة، فرق الانتشار السريع، الإمداد والتموين، غرف التحكم والمتابعة، لافتاُ إلى تامين 5 طرق كبرى اساسية الطريق الصحراوي، طريق الساحل الشمالي، طريق اسكندرية الزراعي، طريق السويس جنوب سيناء والبحر الأحمر، محور الصعيد.

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