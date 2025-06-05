وفاة آخر مصابة في حادث كورنيش المقطم، وقرار من النيابة بشأن المتهم

بعد أربعة أيام من العلاج في غرفة العناية المركزة، توفيت "فاطمة محمد" متأثرة بجراحها، لتصبح رابع ضحايا الحادث المروع الذي وقع على كورنيش المقطم.

وكانت الضحية الرابعة قد أصيبت بجروح بالغة جراء تصادم بين سيارتين، حيث فقدت أسرتها ثلاثة من أفرادها، من بينهم شقيقتها "العروس" التي لم يمضِ على زواجها سوى أشهر قليلة، ووالدتها.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث المأساوي إثر تصادم بين سيارتين على كورنيش المقطم، حيث كانت سيارة ملاكي يقودها شاب متهور في مواجهة السيارة التي كانت تقل عائلة "إسلام" وزوجته "زينب، وأسفر الحادث عن وفاة الزوجين ووالدة الزوجة وشقيقتها، بينما نُقل اثنان آخران إلى المستشفى في حالة حرجة.

التحقيقات الأولية كشفت أن السائق المتهم كان يقود سيارته بسرعة مفرطة، ويؤدي حركات استعراضية خطرة على الكورنيش، ما تسبب في الاصطدام المفاجئ.

التحقيقات والتطورات

أظهرت التحقيقات أن المتهم كان يقود سيارته في الاتجاه المعاكس لحركة السير، ثم قرر فجأة تجاوز الرصيف ليصطدم بسيارة الضحايا.

وأكدت التحقيقات أن المتهم كان يمارس القيادة المتهورة بشكل مستمر، وكان معروفًا بتصرفاته غير المسؤولة على الطرق العامة.

فيما يتعلق بالتحقيقات الخاصة بالمتهم، قررت النيابة العامة اتخاذ إجراءات حاسمة حيث تم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث لفحصها، بالإضافة إلى حجز المتهم لفحصه في الطب الشرعي.

نتائج الفحص أظهرت تعاطي المتهم للكحوليات أثناء قيادته السيارة، مما دفع النيابة لاتخاذ قرار بتوجيه تهمة القيادة تحت تأثير الكحول للمتهم، في خطوة تهدف إلى محاسبته على تصرفاته المتهورة التي تسببت في وفاة الأبرياء.

وبدورها قررت النيابة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

شهادات شهود العيان

أكد عدد من شهود العيان الذين كانوا في موقع الحادث أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة عالية وأداء حركات استعراضية خطرة على كورنيش المقطم.

وقالوا إن الحادث وقع في لحظة غير متوقعة، وأسفر عن وفاة شخصين في الحال، فيما تم نقل المصابين الآخرين إلى المستشفى في حالة حرجة.

الشهود أضافوا أن الحركات المتهورة التي قام بها السائق كانت واضحة قبل وقوع الحادث.

خلفية المتهم وعلاقته العائلية

التحقيقات كشفت أن المتهم هو شقيق مذيعة شهيرة سبق وأن حكمت عليها المحكمة بالحبس لمدة ثلاث سنوات في قضية "سيدة المطار" الشهيرة.

بلاغ الشرطة والإجراءات القانونية

كان قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغًا من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على كورنيش المقطم، وعليه انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث فورًا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى بينما تم توقيف السائق المتهم، وأُحيل للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.