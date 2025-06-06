الصحة: توفير 409 سيارات إسعاف لتأمين المساجد والساحات الكبرى لصلاة عيد الأضحى

أعلنت وزارة الصحة توفير 409 سيارات إسعاف لتأمين المساجد والساحات الكبرى التي تشهد إقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الجمعة.

خريطة المساجد التي يحيط بها سيارات الإسعاف

وأوضحت أن خريطة المساجد منها مسجد عمرو بن العاص، السيدة نفيسة، وصحن الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، ومسجد الاستقامة ومصطفى محمود بالجيزة، ومسجد الحصري بـ6 أكتوبر، وكافة الساحات والمساجد التي تشهد تجمعات كبيرة.

تشغيل عيادات الطوارئ بمنشآت الرعاية الصحية

كانت أعلنت وزارة الصحة خطة للتأمين الطبي استعدادًا لعيد الأضحى المبارك تضمنت استمرار تقديم الخدمات الوقائية، التي تتضمن تطعيم الكبدي للمواليد، عيادات الغدة الدرقية، قيد المواليد والوفيات، الرقابة على الأغذية، توفير الأمصال العلاجية، استقبال العينات بالمعامل.

ومراجعة خطط (الإشراف المركزية، تفعيل فرق الاستجابة السريعة، الإدارة المركزية للصحة العامة، استمرار تقديم الخدمات الوقائية والطوارئ بمنافذ الحجر الصحي)، فضلًا عن الإجراءات الوقائية المقررة لاستقبال الحجاج، ومناقشة خطة الإدارة العامة للوبائيات والترصد، وخطة المرور على مراكز الوقاية بعد العقر، وخطة الإدارة المركزية لشؤون البيئة، وأنشطة الحفاظ على أمن وسلامة الغذاء، وأنشطة الإدارة العامة للترصد البيئي، وخطة الإدارة المركزية للأمراض المدارية وناقلات الأمراض.

تشغيل عيادات الطوارئ بمنشآت الرعاية الصحية

وأكدت وزارة الصحة تشغيل عيادات الطوارئ بمنشآت الرعاية الصحية، واستمرار العمل بمنظومة صرف الألبان الصناعية وفحص المقبلين على الزواج، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، إلى جانب مراجعة أعمال الترصد الحشري بمحافظة مطروح، وتنفيذ أعمال مكافحة ناقلات الأمراض، ضمن الخطة العمل الخاصة بالاستعدادات لموسم الصيف، والتي تتضمن العمل وفقًا لعدد من المحاور (أعمال الترصد، أعمال المكافحة، فحص العينات بالمعامل المركزية).

وأكدت أن قطاع الطب العلاجي وضع خطة للتأمين الطبي لعيد الأضحى المبارك، وتعزيز استعداد المستشفيات وفرق الاستجابة للطوارئ خلال تلك الفترة، بما يضمن مواجهة التحديات الصحية المحتملة نتيجة زيادة التجمعات والأنشطة الاجتماعية خلال أيام العيد.

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