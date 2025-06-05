جولة مفاجئة لرئيس التأمين الصحي بمستشفى النصر بحلوان

أجرى الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، زيارة مفاجئة لمستشفى النصر بحلوان التابعة لفرع القاهرة، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان علي الخدمات الصحية الطارئة بالتزامن مع احتفالات عيد الاضحى المبارك.

تكثيف الزيارات الميدانية والتواصل المباشر مع المواطنين

تأتي الزيارة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الزيارات الميدانية والتواصل المباشر مع المواطنين للتعرف على مستوى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، والتأكد من جاهزية الكوادر البشرية، والانضباط الإداري، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى متابعة معدلات التشغيل والأداء في الأقسام المختلفة.

تفقد الدكتور أحمد مصطفى خلال الزيارة العديد من الأقسام الحيوية داخل المستشفى، بما في ذلك قسم الاستقبال والطوارئ، والرعاية، والاشعة العادية والمقطعية والغسيل الكلوي.

القوى الاستيعابية للمستشفى



كما اطلع على القوى الاستيعابية للمستشفى التي تضم 203 أسرة وتقديم خدمات طبية متخصصة تشمل: الباطنة، العظام، الجراحة العامة، جراحة الأورام، جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، جراحة الأطفال، جراحة التجميل، جراحة الوجه والفكين، النساء والتوليد، المسالك البولية، الرمد، رعاية القلب، الرعاية المركزة، رعاية القسطرة، قسم الأشعة والأشعة التداخلية، المعامل، المناظير، الأوعية الدموية، علاج الأورام والعلاج الكيماوي، ووحدة الغسيل الكلوي والحضانات.

وفي ختام الزيارة، أوضح أن الهدف من هذه الزيارة هو الوقوف على التحديات التي قد تواجه المستشفى والعمل على رفع كفاءتها بما يحقق طموحات المواطنين في توفير رعاية صحية ذات مستوى عالٍ.

تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

كما أكد حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تعزيز وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، لضمان تقديم رعاية صحية متميزة وذات جودة عالية، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين في الحصول على أفضل الخدمات الطبية.



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