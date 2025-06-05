الخميس 05 يونيو 2025
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رياضة

تشكيل الأردن المتوقع ضد عمان في تصفيات كأس العالم

تشكيل الأردن المتوقع
تشكيل الأردن المتوقع ضد عمان في تصفيات كأس العالم

يستضيف منتخب عمان نظيره منتخب الأردن، على ملعب “مجمع السلطان قابوس الرياضي”، اليوم الخميس ضمن الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم آسيا المؤهلة لمونديال 2026 المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك.

ومن المتوقع أن يقود موسى التعمري ويزن النعيمات  تشكيل الأردن ضد عمان، حيث سيدفع المدرب جمال السلامي بالقوة الضاربة لضمان الفوز والاقتراب من خطف بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026.

تشكيل الأردن المتوقع ضد عمان


حراسة المرمى: يزيد أبوليلى

خط الدفاع: محمد أبو النادي، يزن العرب، عبدالله نصيب، أدهم القرشي

خط الوسط: مهند أبوطه، عامر جاموس، محمود مرضي

خط الهجوم: علي علوان، يزن النعيمات، موسى التعمري


موعد مباراة عمان ضد الأردن في تصفيات كأس العالم 2026
 

وتنطلق مباراة الأردن ضد عمان في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم آسيا اليوم الخميس 5 يونيو 2025 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والأردن والقاهرة، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت عمان.

ويحتل منتخب الأردن المركز الثاني في ترتيب تصفيات كأس العالم آسيا، وذلك بالمجموعة الثانية، برصيد 13 نقطة، بعد أن فاز في 3 مباريات وتعادل في 4 وخسر لقاء وحيد، ويأتي بفارق 3 نقاط خلف كوريا الجنوبية المتصدر.

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