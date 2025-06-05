موعد مباراة الكويت وفلسطين في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

تصفيات كأس العالم، يحل منتخب فلسطين ضيفًا ثقيلا على نظيره المنتخب الكويتي، مساء اليوم الخميس، على ملعب جابر الأحمد الدولي ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.



موعد مباراة الكويت وفلسطين في تصفيات كأس العالم



تنطلق مباراة الكويت وفلسطين في تصفيات كأس العالم في تمام الساعة التاسعة وربع مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت ضد فلسطين



وتنقل مباراة الكويت أمام فلسطين في تصفيات كأس العالم على قنوات beIN SPORTS HD 4 والكاس 6.

ويتواجد منتخب فلسطين في المجموعة الثانية للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، بجانب منتخبات العراق والأردن وكوريا الجنوبية والكويت وعمان.

يدخل منتخب فلسطين اللقاء تحت شعار الفرصة الأخيرة، إذ يحتل المركز الخامس في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وبفارق أربع نقاط عن عمان صاحب المركز الرابع المؤهل للمرحلة التالية، قبل جولتين فقط من ختام المرحلة الثالثة.

أما منتخب الكويت، فيدخل المواجهة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، في محاولة للخروج من عنق الزجاجة، إذ يحتل المركز السادس والأخير في المجموعة برصيد 5 نقاط.

وكانت قائمة منتخب فلسطين لخوض مواجهتي الكويت وعمان في تصفيات المونديال، شهدت تواجد وسام أبو علي مهاجم الأهلي.

قائمة منتخب فلسطين



حراسة المرمى: رامي حمادة ورامي جبارين ومهدي عاصي وتوفيق علي.

خط الدفاع: مصعب البطاط وموسى فيراوي ومحمد صالح وميلاد تيرمانيني وياسر حمد وعميد محاجنة ووجدي نبهان.

خط الوسط: عطاء جابر وعميد صوافطة وحامد حمدان وعدي خروب ومحمود أبو وردة وبدر موسى وآدم كايد وتامر صيام وحمزة حسين ومحمد حبوس ومصطفى زيدان.



خط الهجوم: عدي الدباغ ووسام أبو علي وزيد القنبر وأسد الحملاوي.



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